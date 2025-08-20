Milano 17:35
Xiaomi, utile netto adjusted lievita del 75% a 10,8 miliardi RMB nel 2° trimestre
(Teleborsa) - Utili in forte crescita per Xiaomi, che ha chiuso il secondo trimestre con un fatturato di quasi 116 miliardi di Renminbi (RMB), pari a circa 13,9 miliardi di euro, in aumento del 30,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'utile operativo è più che raddoppiato (+128%) a circa 26 milioni RMB, mentre l'utile netto adjusted è salito del 75,4% a 10,8 miliardi di RMB.

Risultati che sono stati sostenuti dall'implementazione della strategia "Human x Car x Home", che ha visto progredire le tre divisioni core: smartphone, veicoli elettrici ed elettrodomestici smart.

I ricavi derivanti dalla vendita degli smartphone hanno raggiunto i 45,5 miliardi di RMB per circa 42,4 milioni di unità consegnate a livello globale (+0,6%). La quota di mercato, rilevata da Canalys si è attestata al 14,7%, confermando l'azienda cinese sul podio a livello globale

Il segmento auto elettriche (smart EV) ha registrato ricavi per 21,3 miliardi di RMB, con una crescita del 234% rispetto all'anno precedente, con consegne per oltre 157mila unità. Sulla base di questi risultati, la business unit ha ridotto a perdita operativa a 300 milioni di RMB, aprendo ad una prospettiva di pareggio già nella seconda parte dell'anno.

Infine, i ricavi della divisione elettrodomestici smart (IoT and lifestyle prducts) ha realizzato ricavi record per 38,7 miliardi RMB, in aumento del 44,7% rispetto all'anno prima. Il numero di devices connessi (esclusi smartphone, tablet e laptop) al 30 giugno 2025 aveva raggiunto 989,1 milioni di unità (+20,3%).
