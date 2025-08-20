Xiaomi, utile netto adjusted lievita del 75% a 10,8 miliardi RMB nel 2° trimestre

(Teleborsa) - Utili in forte crescita per, che ha chiuso il secondo trimestre con un), pari a circa 13,9 miliardi di euro, inrispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'utile operativo è più che raddoppiato (+128%) a circa 26 milioni RMB, mentreè salitodi RMB.Risultati che sono stati sostenuti dall'implementazione della, che ha visto progredire le: smartphone, veicoli elettrici ed elettrodomestici smart.I ricavi derivanti dalla vendita deglihanno raggiunto ia livello globale (+0,6%). La quota di mercato, rilevata da Canalys si è attestata al 14,7%, confermando l'azienda cinese sul podio a livello globaleIl segmentoha registratorispetto all'anno precedente, con consegne per oltre 157mila unità. Sulla base di questi risultati, la business unit ha ridotto a perdita operativa a 300 milioni di RMB, aprendo ad una prospettiva di pareggio già nella seconda parte dell'anno.Infine, i(IoT and lifestyle prducts) ha realizzatorispetto all'anno prima. Il numero di devices connessi (esclusi smartphone, tablet e laptop) al 30 giugno 2025 aveva raggiunto 989,1 milioni di unità (+20,3%).