Borse asiatiche miste con Tokyo in calo, Australia su nuovi record

(Teleborsa) - Seduta mista per i mercati azionari asiatici
, con i titoli tecnologici che si sono stabilizzati dopo le vendite dei giorni scorsi, mentre spicca la Borsa australiana
, che ha raggiunto massimi storici grazie ai dati positivi sull'attività economica di agosto.
Sul fronte macroeconomico, i dati PMI hanno mostrato
che il settore manifatturiero giapponese ha registrato un'ulteriore contrazione ad agosto, sebbene a un ritmo inferiore alle aspettative. La crescita del settore dei servizi ha rallentato.
Il listino di Tokyo
continua la seduta poco sotto la parità, con il Nikkei 225
che lima lo 0,59%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da martedì scorso, mentre, al contrario, performance positiva per Shenzhen
, che continua la giornata in aumento dell'1,21% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
Pressoché invariato Hong Kong
(-0,06%); guadagni frazionali per Seul
(+0,51%). Poco sopra la parità Mumbai
(+0,32%); sulla stessa linea, in rialzo Sydney
(+1%).
Sostanzialmente invariata la seduta per l'Euro contro la valuta nipponica
, che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 20 agosto si presenta piatta per l'Euro nei confronti della divisa cinese
, che mostra un esiguo -0,11%. Giornata fiacca per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese
, che passa di mano con un trascurabile -0,12%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
scambia 1,61%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,79%.