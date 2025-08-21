Coty prevede calo di ricavi e utili nel trimestre in corso

Coty

(Teleborsa) -, colosso statunitense della cosmetica, ha conseguito, ha ampliato il margine lordo per l'anno fiscale 2025 e ha avviato un piano articolato per favorire il miglioramento dei trend operativi e finanziari nell'anno fiscale 2026 e oltre."Coty opera in una posizione di forza rinnovata dopo cinque anni di trasformazione e comprovata efficacia - ha dichiaratodi Coty - Dall'anno fiscale 2021 all'anno fiscale 2025, abbiamo registrato un CAGR del 10% del fatturato netto nelle vendite di fragranze Prestige e del 2% nel segmento Consumer Beauty, una forte espansione degli utili e una riduzione di 3 volte della nostra leva finanziaria, contribuendo a 12 upgrade da parte delle agenzie di rating"."Nell'anno fiscale 2025, nonostante le, al destocking dei rivenditori, alla graduale uscita del segmento profumi da un anno fiscale 2024 positivo e alla pressione nel settore dei cosmetici di massa, ci siamo mossi con rapidità e concentrazione per riportare Coty su un percorso di crescita costante e redditizia", ha aggiunto.Per i dodici mesi conclusi il 30 giugno 2025, rispetto ai dodici mesi conclusi il 30 giugno 2024, ildi 5.892,9 milioni di dollari è diminuito del 4% e ha incluso un impatto negativo dell'1% sui tassi di cambio. Su base comparabile (LFL), il fatturato netto è diminuito del 2%. Ildel 64,8% è migliorato di 40 punti base, mentre il margine lordo rettificato è aumentato di 50 punti base, attestandosi al 64,9%. L'di 1.081,7 milioni di dollari è diminuito dell'1% su base annua, con un margine EBITDA rettificato del 18,4%, che riflette un'espansione del margine di 60 punti base.Laè stata di 381,1 milioni di dollari, rispetto all'utile netto di 76,2 milioni di dollari dell'anno precedente. L'utile per azione di -0,44 dollari è diminuito rispetto agli 0,09 dollari dell'anno precedente e include un impatto negativo del mark-to-market dell'equity swap di 0,28 dollari. L'di 0,22 dollari è diminuito rispetto agli 0,37 dollari dell'anno precedente e include un impatto negativo del mark-to-market dell'equity swap di 0,28 dollari.Con riguardo alla guidance, Coty afferma che, all'inizio dell'anno fiscale 2026, "il. La domanda di prodotti di bellezza da parte dei consumatori continua a essere solida, in particolare per le fragranze in tutte le fasce di prezzo e in tutti i formati. Allo stesso tempo, la maggiore incertezza macroeconomica e tariffaria sta alimentando una certa cautela negli ordini da parte dei rivenditori e un contesto competitivo più promozionale".In linea con le previsioni precedenti, Coty prevede unfiscale 2026 rispetto ai livelli di fatturato netto del quarto trimestre del 2025, quando la società è intervenuta attivamente per ripulire la baseline del business. Coty prevede un calo del fatturato netto del 6-8% nel primo trimestre del 2026 e un calo del fatturato netto del 3-5% nel secondo trimestre del 2026, con un ritorno alla crescita del fatturato netto nel secondo semestre dell'anno fiscale 2026.Il beneficio derivante sia dalla riduzione degli oneri finanziari che da una minore aliquota fiscale sta supportando unper azione rettificato del primo semestre del 2026, tra 0,33 e 0,36 dollari, con una crescita dell'utile per azione rettificato nel secondo semestre del 2026.