Dow Jones piatto, S&P 500 in calo per quarto giorno consecutivo con vendite sul tech

(Teleborsa) - In chiusura di listino USA, ilche si attesta sui valori della vigilia a 44.938 punti, mentre, al contrario, in lieve calo l'(-0,24%) che archivia la giornata sotto la parità a 6.396 punti. In frazionale calo il(-0,58%); come pure, poco sotto la parità l'(-0,38%). Gliper spostarsi verso settori meno altamente valutati., in cui i tassi di interesse sono rimasti invariati, hanno mostrato che quasi tutti i membri del FOMC hanno ritenuto opportuno mantenere l'intervallo obiettivo per i tassi tra il 4,25% e il 4,50%, nonostante due opinioni discordanti.Il presidente della Fed,, interverrà venerdì alla conferenza annuale della banca centrale a Jackson Hole, nel Wyoming. Le sue dichiarazioni saranno attentamente monitorate per cogliere indicazioni sulla politica monetaria, mentre gli investitori continuano a scontare un taglio dei tassi di 25 punti base a settembre.In buona evidenza nell'S&P 500 i(+0,86%),(+0,80%) e(+0,60%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,18%),(-0,77%) e(-0,56%).Tra i(+2,36%),(+2,05%),(+1,26%) e(+1,05%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,99%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,84%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,34%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,24%),(+3,36%),(+3,15%) e(+2,47%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,99%. Seduta negativa per, che scende del 3,97%. Preda dei venditori, con un decremento del 3,65%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,40%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: PhillyFed (atteso 6,8 punti; preced. 15,9 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 226K unità; preced. 224K unità)15:45: PMI manifatturiero (atteso 49,7 punti; preced. 49,8 punti)15:45: PMI servizi (atteso 54,2 punti; preced. 55,7 punti)15:45: PMI composito (preced. 55,1 punti)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -2,7%)16:00: Leading indicator, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,3%).