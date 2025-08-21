Milano 9:48
43.009 +0,34%
Nasdaq 20-ago
23.250 0,00%
Dow Jones 20-ago
44.938 +0,04%
Londra 9:48
9.297 +0,09%
24.288 +0,04%

Dow Jones piatto, S&P 500 in calo per quarto giorno consecutivo con vendite sul tech

(Teleborsa) - In chiusura di listino USA, il Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia a 44.938 punti, mentre, al contrario, in lieve calo l'S&P-500 (-0,24%) che archivia la giornata sotto la parità a 6.396 punti. In frazionale calo il Nasdaq 100 (-0,58%); come pure, poco sotto la parità l'S&P 100 (-0,38%). Gli investitori hanno continuato a vendere titoli tecnologici per spostarsi verso settori meno altamente valutati.

I verbali della riunione di luglio della Fed, in cui i tassi di interesse sono rimasti invariati, hanno mostrato che quasi tutti i membri del FOMC hanno ritenuto opportuno mantenere l'intervallo obiettivo per i tassi tra il 4,25% e il 4,50%, nonostante due opinioni discordanti.

Il presidente della Fed, Jerome Powell, interverrà venerdì alla conferenza annuale della banca centrale a Jackson Hole, nel Wyoming. Le sue dichiarazioni saranno attentamente monitorate per cogliere indicazioni sulla politica monetaria, mentre gli investitori continuano a scontare un taglio dei tassi di 25 punti base a settembre.

In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti energia (+0,86%), beni di consumo per l'ufficio (+0,80%) e sanitario (+0,60%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti beni di consumo secondari (-1,18%), informatica (-0,77%) e telecomunicazioni (-0,56%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, Dow (+2,36%), Travelers Company (+2,05%), Wal-Mart (+1,26%) e Caterpillar (+1,05%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Intel, che ha archiviato la seduta a -6,99%. Soffre Amazon, che evidenzia una perdita dell'1,84%. Deludente United Health, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca Home Depot, che mostra un piccolo decremento dell'1,34%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Analog Devices (+6,24%), Regeneron Pharmaceuticals (+3,36%), Microchip Technology (+3,15%) e Texas Instruments (+2,47%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Intel, che ha archiviato la seduta a -6,99%. Seduta negativa per Micron Technology, che scende del 3,97%. Preda dei venditori Moderna, con un decremento del 3,65%. Si concentrano le vendite su Sirius XM Radio, che soffre un calo del 3,40%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:

Giovedì 21/08/2025
14:30 USA: PhillyFed (atteso 6,8 punti; preced. 15,9 punti)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 226K unità; preced. 224K unità)
15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 49,7 punti; preced. 49,8 punti)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 54,2 punti; preced. 55,7 punti)
15:45 USA: PMI composito (preced. 55,1 punti)
16:00 USA: Vendita case esistenti, mensile (preced. -2,7%)
16:00 USA: Leading indicator, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,3%).
