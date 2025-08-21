Dow Jones piatto, S&P 500 in calo per quarto giorno consecutivo con vendite sul tech

(Teleborsa) - In chiusura di listino USA, il Dow Jones
che si attesta sui valori della vigilia a 44.938 punti, mentre, al contrario, in lieve calo l'S&P-500
(-0,24%) che archivia la giornata sotto la parità a 6.396 punti. In frazionale calo il Nasdaq 100
(-0,58%); come pure, poco sotto la parità l'S&P 100
(-0,38%). Gli investitori hanno continuato a vendere titoli tecnologici
per spostarsi verso settori meno altamente valutati.
I verbali della riunione di luglio della Fed
, in cui i tassi di interesse sono rimasti invariati, hanno mostrato che quasi tutti i membri del FOMC hanno ritenuto opportuno mantenere l'intervallo obiettivo per i tassi tra il 4,25% e il 4,50%, nonostante due opinioni discordanti.
Il presidente della Fed, Jerome Powell
, interverrà venerdì alla conferenza annuale della banca centrale a Jackson Hole, nel Wyoming. Le sue dichiarazioni saranno attentamente monitorate per cogliere indicazioni sulla politica monetaria, mentre gli investitori continuano a scontare un taglio dei tassi di 25 punti base a settembre.
In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti energia
(+0,86%), beni di consumo per l'ufficio
(+0,80%) e sanitario
(+0,60%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti beni di consumo secondari
(-1,18%), informatica
(-0,77%) e telecomunicazioni
(-0,56%).
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Dow
(+2,36%), Travelers Company
(+2,05%), Wal-Mart
(+1,26%) e Caterpillar
(+1,05%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Intel
, che ha archiviato la seduta a -6,99%. Soffre Amazon
, che evidenzia una perdita dell'1,84%. Deludente United Health
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca Home Depot
, che mostra un piccolo decremento dell'1,34%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Analog Devices
(+6,24%), Regeneron Pharmaceuticals
(+3,36%), Microchip Technology
(+3,15%) e Texas Instruments
(+2,47%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Intel
, che ha archiviato la seduta a -6,99%. Seduta negativa per Micron Technology
, che scende del 3,97%. Preda dei venditori Moderna
, con un decremento del 3,65%. Si concentrano le vendite su Sirius XM Radio
, che soffre un calo del 3,40%.
Tra gli appuntamenti macroeconomici
che avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA: Giovedì 21/08/2025
14:30 USA
: PhillyFed (atteso 6,8 punti; preced. 15,9 punti)
14:30 USA
: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 226K unità; preced. 224K unità)
15:45 USA
: PMI manifatturiero (atteso 49,7 punti; preced. 49,8 punti)
15:45 USA
: PMI servizi (atteso 54,2 punti; preced. 55,7 punti)
15:45 USA
: PMI composito (preced. 55,1 punti)
16:00 USA
: Vendita case esistenti, mensile (preced. -2,7%)
16:00 USA
: Leading indicator, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,3%).