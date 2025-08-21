Meeting Rimini, INPS partecipa con sportello e iniziative per i giovani

(Teleborsa) - L’INPS sarà presente
alla 46° edizione del Meeting di Rimini
, dal 22 al 27 agosto 2025, con un fitto programma di iniziative rivolte ai giovani
.
Presso lo stand allestito in sinergia con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, INAIL, SLI e INL sarà attivo uno spazio di ascolto e uno sportello dedicato ai giovani
. Durante tutta la durata del Meeting, i funzionari INPS presenti allo stand saranno a disposizione dei giovani per illustrare i servizi e gli strumenti più utili al loro percorso professionale e lavorativo.
L'Istituto, inoltre, coglierà l'opportunità del Meeting per rilanciare il progetto "INPS per i giovani",
l'iniziativa che raccoglie in un unico spazio digitale tutti i servizi per gli under 35.
Nella visione del welfare generativo
proposta dal Presidente Gabriele Fava
, il progetto all’insegna dello slogan "Insieme per il tuo futuro"
si prefigge di coinvolgere gli studenti
sin dagli ultimi anni delle scuole superiori, per orientarli verso la scelta del lavoro.
. Sabato 23 agosto
si terrà il convegno
su “Invecchiamento della popolazione e sicurezza sociale: una sfida per l’Europa”, organizzato dall’INPS in collaborazione con la Fondazione per la Sussidiarietà. La moderazione dell’evento è affidata a Giorgio Vittadini
, presidente Fondazione per la Sussidiarietà. Sono previsti, fra gli altri, gli interventi del presidente INPS Gabriele Fava
e del ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti
. Domenica 24
è in programma un workshop promosso dall’INPS
con la partecipazione dei vertici degli Istituti previdenziali di altri Paesi UE e dell’Associazione ESIP.