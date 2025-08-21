Meeting Rimini, INPS partecipa con sportello e iniziative per i giovani

(Teleborsa) -alla 46° edizione del, dal 22 al 27 agosto 2025, con unPresso lo stand allestito in sinergia con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, INAIL, SLI e INL sarà attivo uno. Durante tutta la durata del Meeting, i funzionari INPS presenti allo stand saranno a disposizione dei giovani per illustrare i servizi e gli strumenti più utili al loro percorso professionale e lavorativo.L'Istituto, inoltre, coglierà l'opportunità del Meeting per rilanciare ill'iniziativa che raccoglie in un unico spazio digitale tutti iNella visione delproposta dal, il progetto all’insegna dello slogansi prefigge disin dagli ultimi anni delle scuole superiori, persi terrà ilsu “Invecchiamento della popolazione e sicurezza sociale: una sfida per l’Europa”, organizzato dall’INPS in collaborazione con la Fondazione per la Sussidiarietà. La moderazione dell’evento è affidata a, presidente Fondazione per la Sussidiarietà. Sono previsti, fra gli altri, gli interventi del presidente INPSe del ministro dell’Economia e delle Finanzeè in programma uncon la partecipazione dei vertici degli Istituti previdenziali di altri Paesi UE e dell’Associazione ESIP.