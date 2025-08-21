Milano 12:49
Meeting Rimini, INPS partecipa con sportello e iniziative per i giovani

(Teleborsa) - L’INPS sarà presente alla 46° edizione del Meeting di Rimini, dal 22 al 27 agosto 2025, con un fitto programma di iniziative rivolte ai giovani.

Presso lo stand allestito in sinergia con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, INAIL, SLI e INL sarà attivo uno spazio di ascolto e uno sportello dedicato ai giovani. Durante tutta la durata del Meeting, i funzionari INPS presenti allo stand saranno a disposizione dei giovani per illustrare i servizi e gli strumenti più utili al loro percorso professionale e lavorativo.

L'Istituto, inoltre, coglierà l'opportunità del Meeting per rilanciare il progetto "INPS per i giovani", l'iniziativa che raccoglie in un unico spazio digitale tutti i servizi per gli under 35.

Nella visione del welfare generativo proposta dal Presidente Gabriele Fava, il progetto all’insegna dello slogan "Insieme per il tuo futuro" si prefigge di coinvolgere gli studenti sin dagli ultimi anni delle scuole superiori, per orientarli verso la scelta del lavoro..

Sabato 23 agosto si terrà il convegno su “Invecchiamento della popolazione e sicurezza sociale: una sfida per l’Europa”, organizzato dall’INPS in collaborazione con la Fondazione per la Sussidiarietà. La moderazione dell’evento è affidata a Giorgio Vittadini, presidente Fondazione per la Sussidiarietà. Sono previsti, fra gli altri, gli interventi del presidente INPS Gabriele Fava e del ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti.

Domenica 24 è in programma un workshop promosso dall’INPS con la partecipazione dei vertici degli Istituti previdenziali di altri Paesi UE e dell’Associazione ESIP.
