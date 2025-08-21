Milano 14:54
42.822 -0,10%
Nasdaq 20-ago
23.250 0,00%
Dow Jones 20-ago
44.938 +0,04%
Londra 14:54
9.274 -0,15%
Francoforte 14:54
24.201 -0,31%

ProSiebenSat, appello giornalisti tedeschi a investitori: non vendere azioni a MFE

Finanza
ProSiebenSat, appello giornalisti tedeschi a investitori: non vendere azioni a MFE
(Teleborsa) - L'associazione dei giornalisti tedeschi DJV ha invitato gli azionisti del gruppo radiotelevisivo ProSiebenSat.1 Media a mantenere le proprie azioni e a non venderle a MFE-MEDIAFOREUROPE (ex Mediaset, che oggi scambia con MFE A e MFE B)

Il termine per dell'OPA di MFE è stato prorogato al 1° settembre, dopo che MFE è arrivata al 43,57% delle azioni di ProSiebenSat.1 Media.

"Gli azionisti hanno il potere di salvare posti di lavoro nel gruppo radiotelevisivo privato e impedire uno spostamento a destra", ha affermato il presidente del DJV, Mika Beuster. Il timore dell'associazione, si legge in una nota, è che "l'agenda populista di destra dei media MFE venga imposta in caso di acquisizione del gruppo radiotelevisivo tedesco". "Abbiamo bisogno di più giornalismo, non di più agitazione", ha aggiunto Beuster.

Condividi
```