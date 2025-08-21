ProSiebenSat, appello giornalisti tedeschi a investitori: non vendere azioni a MFE

(Teleborsa) - L'associazione dei giornalisti tedeschi DJV
ha invitato gli azionisti
del gruppo radiotelevisivo ProSiebenSat.1 Media
a mantenere le proprie azioni
e a non venderle a MFE-MEDIAFOREUROPE (ex Mediaset, che oggi scambia con MFE A
e MFE B
)
Il termine per dell'OPA
di MFE è stato prorogato al 1° settembre
, dopo che MFE è arrivata
al 43,57% delle azioni di ProSiebenSat.1 Media.
"Gli azionisti hanno il potere di salvare posti di lavoro nel gruppo radiotelevisivo privato e impedire uno spostamento a destra
", ha affermato il presidente del DJV, Mika Beuster. Il timore dell'associazione, si legge in una nota, è che "l'agenda populista di destra dei media MFE venga imposta in caso di acquisizione del gruppo radiotelevisivo tedesco". "Abbiamo bisogno di più giornalismo, non di più agitazione", ha aggiunto Beuster.