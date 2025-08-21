Milano
Giovedì 21 Agosto 2025, ore 15.54
Richieste sussidi disoccupazione USA (WoW) nella settimana del 15 agosto
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
21 agosto 2025 - 14.35
USA,
Richieste sussidi disoccupazione nella settimana del 15 agosto su base settimanale (WoW) 235K unità
, in aumento rispetto al precedente 224K unità (la previsione era 226K unità).
