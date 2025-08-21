Milano 15:38
42.921 +0,13%
Nasdaq 15:38
23.200 -0,21%
Dow Jones 15:38
44.707 -0,51%
Londra 15:38
9.286 -0,02%
Francoforte 15:38
24.234 -0,18%

Richieste sussidi disoccupazione USA (WoW) nella settimana del 15 agosto

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Richieste sussidi disoccupazione USA (WoW) nella settimana del 15 agosto
USA, Richieste sussidi disoccupazione nella settimana del 15 agosto su base settimanale (WoW) 235K unità, in aumento rispetto al precedente 224K unità (la previsione era 226K unità).
Condividi
```