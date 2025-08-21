USA, richieste sussidi disoccupazione aumentano più delle attese

(Teleborsa) - Aumentano più delle attese leallanegli. Nella settimana al 16 agosto, i "claims" sono risultati pari a, in aumento di 11.000 unità rispetto alle 224 mila della settimana precedente e rispetto alle 226 mila unità attese.Ladelle ultime quattro settimane - in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a, in aumento di 4.500 unità rispetto nella settimana precedente (221.750). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.Infine, nella settimana al 9 agosto, lesi sono attestate a, in aumento di 30 mila unità rispetto alla settimana precedente e superiori alle 1.960.000 attese.