USA, stoccaggi gas ultima settimana +13 BCF

(Teleborsa) - Salgono gli stoccaggi settimanali
di gas
negli USA
. Secondo l'Energy Information Administration
(EIA), divisione del Dipartimento dell'Energia americano, gli stoccaggi di gas nella settimana terminata il 15 agosto 2025 sono risultati in aumento di 13 BCF
(billion cubic feet).
La settimana prima si era registrato un aumento di 56 BCF
.
Le scorte totali
si sono dunque portate a 3.199 miliardi di piedi cubici
, risultando in calo del 2,9% rispetto a un anno fa (quando erano pari a 3.294) e in crescita del 5,8% rispetto alla media degli ultimi cinque anni di 3.025 BCF.