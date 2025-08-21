Milano 17:35
43.013 +0,35%
Nasdaq 18:10
23.107 -0,61%
Dow Jones 18:10
44.715 -0,50%
Londra 17:35
9.309 +0,23%
Francoforte 17:35
24.293 +0,07%

USA, Stoccaggi gas (WoW) nella settimana del 15 agosto

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Stoccaggi gas (WoW) nella settimana del 15 agosto
USA, Stoccaggi gas nella settimana del 15 agosto su base settimanale (WoW) 13 Mld piedi cubi, in calo rispetto al precedente 56 Mld piedi cubi.

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
Condividi
```