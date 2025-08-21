Milano
Giovedì 21 Agosto 2025, ore 18.27
Home Page
/
Notizie
/ USA, Stoccaggi gas (WoW) nella settimana del 15 agosto
USA, Stoccaggi gas (WoW) nella settimana del 15 agosto
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
21 agosto 2025 - 16.35
USA,
Stoccaggi gas nella settimana del 15 agosto su base settimanale (WoW) 13 Mld piedi cubi
, in calo rispetto al precedente 56 Mld piedi cubi.
(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
