Wall Street resta al palo, focus su dati macro

(Teleborsa) - Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con il Dow Jones
che si attesta a 44.857 punti, mentre, al contrario, si posiziona sotto la parità l'S&P-500
, che retrocede a 6.382 punti.
Leggermente negativo il Nasdaq 100
(-0,33%); con analoga direzione, in lieve ribasso l'S&P 100
(-0,21%).
È stata la giornata dei risultati di Walmart
che nel secondo trimestre del suo esercizio fiscale 2026 ha riportato
risultati finanziari robusti, evidenziando un’espansione dei ricavi e dei segmenti strategici, nonostante alcune pressioni
sui margini
e sui costi
. Non è bastata una revisione al rialzo della guidance
sui ricavi a convincere gli investitori con il gigante della grande distribuzione Usa che paga in borsa gli utili sotto le attese degli analisti.
Sul fronte macroeconomico
, aumentano più delle attese
le richieste di sussidio alla disoccupazione
negli USA. Nella settimana al 16 agosto, i "claims" sono risultati pari a 235 mila unità, in aumento di 11.000 unità rispetto alle 224 mila della settimana precedente e rispetto alle 226 mila unità attese.
Migliora invece più delle attese sia l'attività manifatturiera
degli Stati Uniti
, mentre quella dei servizi cala ma leggermente meno di quanto ci si aspettava. La stima flash sull'indice PMI manifatturiero
di agosto 2025 elaborato da S&P indic
a, infatti, un livello di 53,3 punti che si confronta con i 49,8 punti del mese precedente e i 49,7 punti del consensus. Il dato si porta dunque sopra la soglia critica dei 50 punti sotto la quale l'economia è in contrazione.Scende
anche a luglio 2025 il superindice USA. Secondo quanto comunicato dal Conference Board degli Stati Uniti
, il Leading Indicator
(LEI) si attesta a quota 98,7 punti, in calo dello 0,1% rispetto al mese precedente, dopo il calo dello 0,3% di giugno, in linea con le attese degli analisti.
Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori sanitario
(+0,56%) e energia
(+0,41%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori beni di consumo per l'ufficio
(-0,93%) e beni di consumo secondari
(-0,66%).
Al top
tra i giganti di Wall Street
, Merck
(+3,01%), United Health
(+2,02%), Travelers Company
(+0,70%) e Johnson & Johnson
(+0,56%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Wal-Mart
, che ottiene -4,18%.
Sotto pressione Dow
, con un forte ribasso dell'1,66%.
Contrazione moderata per Intel
, che soffre un calo dello 0,96%.
Sottotono Amazon
che mostra una limatura dello 0,88%.
Tra i protagonisti del Nasdaq 100
, PDD Holdings
(+3,12%), Regeneron Pharmaceuticals
(+2,20%), Analog Devices
(+1,59%) e Baker Hughes Company
(+1,17%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Fortinet
, che continua la seduta con -2,75%.
Soffre Moderna
, che evidenzia una perdita del 2,25%.
Preda dei venditori Palo Alto Networks
, con un decremento dell'1,91%.
Si concentrano le vendite su CDW
, che soffre un calo dell'1,66%.