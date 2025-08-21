Walmart, secondo trimestre solido e guidance su fatturato annuale rivista al rialzo

Walmart

(Teleborsa) -neldel suo esercizio fiscale 2026 risultati finanziari robusti, evidenziando un’espansione dei ricavi e dei segmenti strategici, nonostante alcune pressioni sui margini e sui costi. In particolare, i ricavi sono saliti a, con una crescita del +4,8% rispetto all’anno precedente; su base constant currency (cc), l’aumento raggiunge il +5,6%. Bene anche l'(+25%), grazie soprattutto all’espansione delle opzioni store-fulfilled pickup & delivery e del marketplace.Lamigliora di 4 punti base (bps), trainata dal mercato USA anche se l'risulta in calo dell’8,2% (-0,7 miliardi) a causa di costi legali straordinari e di ristrutturazione; tuttavia, al netto di tali effetti e su base constant currency, l’utile operativo è cresciuto dello 0,4%. L’è stato di 0,88 dollari, mentre l’EPS adjusted (al netto di componenti straordinarie) si è attestato a 0,68 dollari.Per ill'azienda si aspetta una crescita dei ricavi (a cambi costanti) compresa tra il 3,75% e il 4,75% e un aumento del margine operativo del 3,0%–6,0% (cc). Per l'intero esercizio finanziario laè stata rivista al rialzo con una crescita deitra il 3,75% e il 4,75% (precedente 3,0%–4,0%) ecompreso tra 2,52–2,62 USD (precedente simile, ora leggermente più alto). Nessuna modifica invece alla guidance per l’confermata a +3,5%–5,5%.