Analisi Tecnica: EUR/YEN del 21/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 21 agosto

Allunga timidamente il passo il cambio Euro / Yen, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,33%.

Lo status tecnico dell'Euro contro Yen giapponese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 172,565, mentre il primo supporto è stimato a 171,795. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 173,335.


