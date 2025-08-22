Milano 21-ago
Borsa: Brillante Shanghai in avvio (+1,18%)

L'Indice della Borsa di Shanghai inizia a scambiare a 3.771,1 punti

Bene l'indice della Borsa cinese, con un progresso dell'1,18%, dopo aver aperto a 3.771,1.
