Green Deal, Urso: Italia con Germania e Francia per cambio di passo

(Teleborsa) -co per accrescere ulteriormente occupazione e salari, che in questi anni di Governo Meloni hanno avuto un andamento nettamente positivo". Lo dice il ministro delle Imprese e del made in Italyin un'intervista a Sussidiario.net.uò sicuramente migliorare con un patto sociale che porti al rinnovo immediato dei contratti collettivi nazionali ancora non siglati, all'aumento dei salari e alla crescita della produttività, condizioni fondamentali per la competitività del sistema Italia - prosegue - il Governo farà la sua parte con misure incentivanti e premianti sul fronte delle imprese e del lavoro".Sul green dealaggiunge - la commissione ha accolto le nostre prime richieste sul settore auto: ha rimosso l'ostacolo insormontabile delle mega multe miliardarie, che avrebbero solo favorito i concorrenti cinesi e americani, e ha accolto di anticipare di quasi due anni la revisione del regolamento CO2, così che il confronto è già iniziato. Ora la consonanza con lapuò aiutarci ad allargare il fronte delle riforme e, peraltro, anche con la Francia abbiamo già condiviso alcuni documenti settoriali, sulla siderurgia e sulla chimica, e abbiamo creato l'alleanza delle imprese energivore