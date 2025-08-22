Mercati europei in leggero rialzo in attesa del discorso di Powell

(Teleborsa) - Le Borse europee si muovono in rialzo nell'ultima seduta della settimana
, con scambi sottili in attesa del discorso del presidente della Fed Jerome Powell
al simposio di Jackson Hole
. L'anno scorso, Powell aveva fornito indicazioni chiare sull'imminente inizio dei tagli dei tassi. Questa volta, i mercati si aspettano nuovamente che la Fed tagli i tassi a settembre, ma la direzione è meno chiara, alla luce dei rischi tariffari e dei tentativi di Trump di influenzare il processo decisionale della banca centrale.
Sul fronte macroeconomico, in Giappone
l'inflazione
di luglio ha rallentato a +3,1% a/a da +3,3% grazie all'energia, ma il livello rimane ben superiore al target della BoJ (2%). In Germania
il PIL
2° trimestre è stato rivisto
al ribasso (-0,3% t/t da -0,1%) a causa di un netto calo degli investimenti (-1,4% t/t) e di un minimo supporto dei consumi (+0,1%).
La crescita dei salari negoziati nella zona euro ha riaccelerato
al 3,95% nel secondo trimestre del 2025, rispetto al 2,46% dei tre mesi prima, secondo i dati della Banca centrale europea (BCE). Il dato, comunque ancora al di sotto del picco del 5,37% registrato nel terzo trimestre dello scorso anno, probabilmente manterrà la BCE cauta nel valutare una possibile ripresa dei tagli dei tassi di interesse a settembre.
Per quanto riguarda la guerra commerciale, l'UE e gli Stati Uniti hanno formalmente raggiunto un accordo
ieri, che è molto simile a quanto comunicato in precedenza, con un'aliquota tariffaria del 15% sulla stragrande maggioranza delle esportazioni dell'UE, applicabile alla maggior parte dei settori, tra cui automobili, semiconduttori e prodotti farmaceutici. Dazi zero-per-zero su una serie di prodotti strategici, tra cui tutti gli aeromobili e i relativi componenti, alcuni prodotti chimici, alcuni farmaci generici, apparecchiature per semiconduttori, alcuni prodotti agricoli, risorse naturali e materie prime essenziali.
Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,16. L'Oro
continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,25%. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio
(Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 63,47 dollari per barile.
Sulla parità lo spread
, che rimane a quota +90 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 3,56%. Tra i mercati del Vecchio Continente
senza spunti Francoforte
, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, ferma Londra
, che segna un quasi nulla di fatto, e piccolo passo in avanti per Parigi
, che mostra un progresso dello 0,26%.
Il listino milanese
mostra un buonguadagno, con il FTSE MIB
che sta mettendo a segno un +0,54%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il FTSE Italia All-Share
, che arriva a 45.833 punti. In rialzo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,7%); come pure, sale il FTSE Italia Star
(+0,88%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza STMicroelectronics
(+2,35%), Nexi
(+2,14%), Mediobanca
(+2,14%) e Stellantis
(+1,86%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Fineco
, che prosegue le contrattazioni a -0,54%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, D'Amico
(+3,37%), WIIT
(+2,73%), Fincantieri
(+2,72%) e OVS
(+2,21%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Caltagirone SpA
, che ottiene -1,36%. Giornata fiacca per Philogen
, che segna un calo dello 0,85%. Piccola perdita per Carel Industries
, che scambia con un -0,6%. Tentenna Comer Industries
, che cede lo 0,53%.