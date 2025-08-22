Piazza Affari si allinea alla cautela delle borse UE. Atteso intervento Powell

(Teleborsa) - Seduta prudente per Piazza Affari e le altre principali borse del Vecchio Continente
. L'incertezza tiene banco in vista del Simposio di Jacksn Hole, appuntamento clou della settimana, per carpire qualche segnale in più su un possibile taglio dei tassi da parte della Fed a settembre. Riflettori puntati su Powell
e sui toni che userà per descrivere la situazione dell'economia.
Ingessato l'Euro / Dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,16. L'Oro
è sostanzialmente stabile su 3.333,4 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 63,53 dollari per barile.
Aumenta di poco lo spread
, che si porta a +91 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,58%. Tra le principali Borse europee
appare dimessa Francoforte
(-0,2%), dopo che il dato sul PIL del 2° trimestre peggiore delle attese ha segnalato un rallentamento dell'economia tedesca. Piatta Londra
, che tiene la parità, csì come Parigi
, che non evidenzia significative variazioni.
Cauta anche la Borsa di Milano, con il FTSE MIB
che si attesta a 43.030 punti; sulla stessa linea, incolore il FTSE Italia All-Share
, che continua la seduta a 45.609 punti, sui livelli della vigilia. Poco mosso il FTSE Italia Mid Cap
(+0,09%); sulla stessa tendenza il FTSE Italia Star
(+0,14%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, piccolo passo in avanti per Saipem
, che mostra un progresso dello 0,76%.
Composta Leonardo
, che cresce di un modesto +0,7%.
Performance modesta per Tenaris
, che mostra un moderato rialzo dello 0,58%.
Resistente Azimut
, che segna un piccolo aumento dello 0,52%.
Le più forti vendite su Brunello Cucinelli
, che prosegue le contrattazioni a -0,57%.
Fiacca Fineco
, che mostra un piccolo decremento dello 0,54%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, D'Amico
(+3,47%), Ascopiave
(+1,74%), Ariston Holding
(+1,08%) e El.En
(+1,02%).
Le peggiore performance è quella di Caltagirone
, che cede l'1,36%.
Discesa modesta per Carel Industries
, che cede un piccolo -1%.
Pensosa Pharmanutra
, con un calo frazionale dello 0,84%.
Tentenna Moltiply Group
, con un modesto ribasso dello 0,56%.