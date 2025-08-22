Wall Street accelera al rialzo con Powell che apre al ritorno al taglio dei tassi

(Teleborsa) - Dopo una partenza in territorio positivo, accelera nettamente al rialzo Wall Street
grazie all'atteso discorso del presidente della Federal Reserve Jerome Powell al simposio di Jackson Hole.
Powell ha utilizzato il suo ultimo discorso a Jackson Hole per segnalare che la banca centrale statunitense si sta preparando a riavviare presto i tagli dei tassi di interesse
, evidenziando le vulnerabilità del mercato del lavoro nonostante l'accelerazione dell'inflazione. "Con la politica monetaria in territorio restrittivo, le prospettive di base e il mutevole equilibrio dei rischi potrebbero giustificare un adeguamento del nostro orientamento di politica monetaria", ha detto
, spiegando che i "rischi al ribasso per l'occupazione stanno aumentando".
Secondo il CME FedWatch Tool, un quarto d'ora dopo la diffusione del testo del discorso di Powell gli operatori vedono l'87% di possibilità di un taglio dei tassi di 25 punti base il mese prossimo (contro il 72% di un'ora fa).
Sul fronte tecnologico
, occhi puntati su Nvidia
dopo le notizie che il produttore di chip ha chiesto a Foxconn di sospendere il lavoro sul chip H20 AI, il prodotto più avanzato che la società è autorizzata a vendere in Cina; e su Alphabet
dopo che l'azienda ha concluso
un accordo di cloud computing della durata di sei anni con Meta Platforms
del valore di oltre 10 miliardi di dollari.
Tra chi ha pubblicato la trimestrale ieri sera dopo la chiusura
del mercato, attenzione a Ross Stores, che ha superato le stime sugli utili e ha ripristinato le sue previsioni annuali, Intuit
, che ha previsto una crescita dei ricavi del primo trimestre inferiore alle stime degli analisti, e Workday
, le cui previsioni sui ricavi da abbonamento sono risultate deludenti.
Guardando ai principali indici di Wall Street
, scambia in deciso rialzo il Dow Jones
(+1,53%), che raggiunge i 45.472 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l'S&P-500
, che continua la giornata a 6.463 punti (+1,46%). In netto miglioramento il Nasdaq 100
(+1,69%); con analoga direzione, in rialzo l'S&P 100
(+1,38%).
In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti beni di consumo secondari
(+2,27%), beni industriali
(+1,81%) e informatica
(+1,65%). Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Dow
(+4,44%), Intel
(+4,06%), Boeing
(+2,82%) e American Express
(+2,62%).
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano ON Semiconductor
(+4,57%), Microchip Technology
(+4,55%), NXP Semiconductors
(+4,19%) e Intel
(+4,06%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Intuit
, che ottiene -6,61%. Pesante Workday
, che segna una discesa di ben -4,47 punti percentuali.