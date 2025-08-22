Milano 21-ago
43.013 0,00%
Nasdaq 21-ago
23.143 -0,46%
Dow Jones 21-ago
44.786 -0,34%
Londra 21-ago
9.309 0,00%
Francoforte 21-ago
24.293 0,00%

Wall Street chiude debole in attesa Jackson Hole

Commento, Finanza
Wall Street chiude debole in attesa Jackson Hole
(Teleborsa) - Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, alla vigilia del simposio di Jackson Hole, la tradizionale riunione di fine estate con i vertici delle maggiori banche centrali. Occhi puntati su Powell e su ogni cenno di un eventuale taglio die tassi a settimbre, che i mercato socnta al 75%.

Il Dow Jones archivia la seduta con un leggero calo dello 0,34%; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso l'S&P-500, che ha perso lo 0,40%, chiudendo a 6.370 punti. Poco sotto la parità il Nasdaq 100 (-0,46%); come pure l'S&P 100, che mostra un calo dello 0,40%.

Si distingue nel paniere S&P 500 il settore energia. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti beni di consumo per l'ufficio (-1,18%), utilities (-0,71%) e beni di consumo secondari (-0,68%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, Merck (+1,68%), Chevron (+1,52%) e United Health (+1,17%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Wal-Mart, che ha archiviato la seduta a -4,49%.

Scivola Dow, con un netto svantaggio dell'1,62%.

Sostanzialmente debole IBM, che registra una flessione dell'1,30%.

Si muove sotto la parità Home Depot, evidenziando un decremento dell'1,01%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, PDD Holdings (+4,19%), Baker Hughes Company (+1,44%), Booking Holdings (+1,33%) e Regeneron Pharmaceuticals (+1,19%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Roper Technologies, che ha archiviato la seduta a -2,51%.

In rosso Costco Wholesale, che evidenzia un deciso ribasso del 2,50%.

Spicca la prestazione negativa di Moderna, che scende del 2,49%.

Fortinet scende del 2,34%.

Condividi
```