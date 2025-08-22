Wall Street chiude debole in attesa Jackson Hole

Dow Jones

(Teleborsa) - Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, alla vigilia del simposio di Jackson Hole, la tradizionale riunione di fine estate con i vertici delle maggiori banche centrali. Occhi puntati su Powell e su ogni cenno di un eventuale taglio die tassi a settimbre, che i mercato socnta al 75%.Ilarchivia la seduta con un leggero calo dello 0,34%; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso l', che ha perso lo 0,40%, chiudendo a 6.370 punti. Poco sotto la parità il(-0,46%); come pure l', che mostra un calo dello 0,40%.Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,18%),(-0,71%) e(-0,68%).Tra i(+1,68%),(+1,52%) e(+1,17%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,49%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,62%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,30%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,01%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,19%),(+1,44%),(+1,33%) e(+1,19%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,51%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,50%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,49%.scende del 2,34%.