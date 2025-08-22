Wall Street chiude debole in attesa Jackson Hole

(Teleborsa) - Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, alla vigilia del simposio di Jackson Hole, la tradizionale riunione di fine estate con i vertici delle maggiori banche centrali. Occhi puntati su Powell e su ogni cenno di un eventuale taglio die tassi a settimbre, che i mercato socnta al 75%.
Il Dow Jones
archivia la seduta con un leggero calo dello 0,34%; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso l'S&P-500
, che ha perso lo 0,40%, chiudendo a 6.370 punti. Poco sotto la parità il Nasdaq 100
(-0,46%); come pure l'S&P 100
, che mostra un calo dello 0,40%.
Si distingue nel paniere S&P 500 il settore energia
. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti beni di consumo per l'ufficio
(-1,18%), utilities
(-0,71%) e beni di consumo secondari
(-0,68%).
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Merck
(+1,68%), Chevron
(+1,52%) e United Health
(+1,17%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Wal-Mart
, che ha archiviato la seduta a -4,49%.
Scivola Dow
, con un netto svantaggio dell'1,62%.
Sostanzialmente debole IBM
, che registra una flessione dell'1,30%.
Si muove sotto la parità Home Depot
, evidenziando un decremento dell'1,01%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, PDD Holdings
(+4,19%), Baker Hughes Company
(+1,44%), Booking Holdings
(+1,33%) e Regeneron Pharmaceuticals
(+1,19%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Roper Technologies
, che ha archiviato la seduta a -2,51%.
In rosso Costco Wholesale
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,50%.
Spicca la prestazione negativa di Moderna
, che scende del 2,49%. Fortinet
scende del 2,34%.