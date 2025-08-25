Milano 17:35
43.228 -0,19%
Nasdaq 19:44
23.504 +0,02%
Dow Jones 19:44
45.368 -0,58%
Londra 22-ago
9.321 0,00%
Francoforte 17:35
24.273 -0,37%

Asia in rally con titoli tecnologici. Volano le Borse cinesi

Commento, Finanza
Asia in rally con titoli tecnologici. Volano le Borse cinesi
(Teleborsa) - Le borse asiatiche chiudono la prima seduta della settimana in rally, spinte dalle scommesse di un possibile taglio dei tassi da parte della Fed, rafforzate dalle parole del Presidente J. Powell da Jackson Hole. A sostenere i mercati concorrono soprattutto i titoli tecnologici e quelli legati all'intelligenza artificiale, in particolare sulle borse cinesi.

La Borsa di Tokyo non brilla, con il Nikkei che porta a casa un rialzo frazionale dello 0,36%. Meglio fanno le borse cinesi, con Shenzhen che guadagna lo 0,88% portandosi sui massimi da metà 2022. In netto miglioramento Hong Kong (+1,72%), sui massimi degli ultimi quattro anni.

Buona la prestazione di Seul (+1,03%). Poco sopra la parità Mumbai (+0,32%); consolida i livelli della vigilia Sydney (+0,1%).

Andamento piatto per l'Euro contro la valuta nipponica, che mostra una variazione percentuale pari a +0,09%. Frazionale ribasso per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che scambia con una perdita dello 0,30%. Discesa moderata per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che propone una variazione percentuale negativa dello 0,28% rispetto alla seduta precedente.

Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese è pari 1,62%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese tratta 1,77%.
Condividi
```