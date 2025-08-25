Asia in rally con titoli tecnologici. Volano le Borse cinesi

(Teleborsa) - Le borse asiatiche chiudono la prima seduta della settimana in rally
, spinte dalle scommesse di un possibile taglio dei tassi da parte della Fed
, rafforzate dalle parole del Presidente J. Powell da Jackson Hole. A sostenere i mercati concorrono soprattutto i titoli tecnologici
e quelli legati all'intelligenza artificiale, in particolare sulle borse cinesi
.
La Borsa di Tokyo
non brilla, con il Nikkei
che porta a casa un rialzo frazionale dello 0,36%. Meglio fanno le borse cinesi, con Shenzhen
che guadagna lo 0,88% portandosi sui massimi da metà 2022. In netto miglioramento Hong Kong
(+1,72%), sui massimi degli ultimi quattro anni.
Buona la prestazione di Seul
(+1,03%). Poco sopra la parità Mumbai
(+0,32%); consolida i livelli della vigilia Sydney
(+0,1%).
Andamento piatto per l'Euro contro la valuta nipponica
, che mostra una variazione percentuale pari a +0,09%. Frazionale ribasso per l'Euro nei confronti della divisa cinese
, che scambia con una perdita dello 0,30%. Discesa moderata per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese
, che propone una variazione percentuale negativa dello 0,28% rispetto alla seduta precedente.
Il rendimento per l'obbligazione decennale giapponese
è pari 1,62%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
tratta 1,77%.