BCE, Lagarde: inflazione in calo a costo occupazionale "sorprendentemente basso"

(Teleborsa) - La presidente della Banca Centrale Europea,, ha dichiarato che una "" ha permesso alle banche centrali di contrastare l’impennata deidel 2021-2022 senza pagare un prezzo elevato sul. Nel suo intervento al simposio di, organizzato dallae quest’anno dedicato alle trasformazioni del mercato del lavoro, Lagarde ha infatti ricordato che "storicamente laha avuto un costo. Dagli anni ’60, il tasso di sacrificio si è attestato in genere intorno a un rapporto di 1 a 1. In pratica, ciò significa che ridurre permanentemente l’inflazione di 1 punto percentuale è costato circa l’1% del Pil in termini di perdita di produzione"."Date le ben note rigidità strutturali dell’, era ragionevole supporre che un brusco inasprimento (della politica monetaria, ndr) avrebbe potuto portare a un aumento della", ha aggiunto. Tuttavia, ha proseguito, lo scenario è stato diverso dal previsto: "Anche negli Stati Uniti, con il loropiù flessibile, molti temevano che sarebbe stato necessario un aumento significativo della disoccupazione per riportare l’inflazione sotto controllo. Invece, ci troviamo in una situazione molto diversa da quella che molti si aspettavano: sia nell’area dell’euro che negli, l’inflazione è diminuita drasticamente, a un costo notevolmente basso in termini di occupazione... nell’euro anzi la crescita dell’occupazione è stata significativamente più forte di quanto i precedenti storici lasciavano presupporre".Secondo Lagarde, l’andamento atipico è stato determinato da una serie di: "In sintesi, si è trattato di una combinazione di. L’inasprimento della politica monetaria e la conseguente disinflazione hanno coinciso con l’allentamento delle strozzature dell’offerta a livello mondiale, un forte calo dei prezzi dell’energia e politiche fiscali proattive".Ilappare oggi più solido del previsto: "In Europa il mercato del lavoro ha superato i recentie si trova in una forma inaspettatamente buona, aiutato da un mix di fattori favorevoli a livello globale e di forza interna. Ma dovremmo essere cauti nel presumere che questa combinazione unica di forze sia destinata a durare". Un, dunque, a non dare per acquisito un equilibrio che potrebbe non ripetersi in futuro: "Dobbiamo studiare la situazione attuale per essere meglio preparati al prossimo shock, qualunque forma possa assumere".Nell’analisi della presidente Bce, oltre al ruolo congiunturale di energia, catene di approvvigionamento e politiche fiscali, emergono anche elementi strutturali di lungo periodo. Lagarde ha ricordato che "ladell’area dell’euro è destinata a ridursi ulteriormente", mentre "l’accumulo dipotrebbe confermarsi" grazie a fattori di partecipazione più estesa. Inoltre, "l’e l’potrebbero aumentare la". Una combinazione che, per ora, ha permesso di assorbire la stretta monetaria senza effetti pesanti sull’occupazione, ma che – ha avvertito Lagarde – "non può essere data per scontata".