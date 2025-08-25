Borse europee negative, crolla Parigi con premier Bayrou che chiede fiducia a Parlamento

(Teleborsa) - Chiusura in leggero ribasso per la maggior parte delle Borse europee
, dopo il rally di venerdì innescato dalle dichiarazioni più accomodanti delle attese
da parte del presidente della Fed a Jackson Hole.
Nell'ultima parte di seduta è virata in netto ribasso la Borsa di Parigi
, dopo che il premier francese Francois Bayrou
ha detto che chiederà un voto di fiducia al Parlamento
l'8 settembre, in una mossa che rischia di alimentare ulteriori incertezze politiche nel paese. Bayrou ha detto che avrebbe affrontato la "responsabilità del governo" davanti all'Assemblea nazionale, riunita in sessione straordinaria, sulla "questione centrale" del "controllo delle nostre finanze". Ciò avverrà attraverso una dichiarazione di politica generale "seguita da una votazione", in conformità con l'articolo 49.1 della Costituzione. Questa votazione "confermerà la portata dello sforzo" di quasi 44 miliardi di euro per ridurre il deficit pubblico francese
, ha affermato durante una conferenza stampa.
Tra i movimenti maggiori
sulle Borse europee nella seduta odierna ci sono stati JDE Peet's
, ai massimi da settembre 2022 dopo che Keurig Dr Pepper
ha annunciato
un'acquisizione da 15,7 miliardi di euro dell'azienda, e Orsted
, ai minimi storici dopo che l'amministrazione Trump ha ordinato
alla società di interrompere la costruzione di un progetto eolico offshore vicino a Rhode Island; a seguito della notizia soffrono altre altre società del settore come Vestas
e Siemens Energy
.
Sviluppi sul settore bancario
, dopo che stamattina UniCredit
ha annunciato
di aver convertito in azioni parte della propria posizione sintetica in Commerzbank
, salendo a circa il 26% dei diritti di voto dell'istituto tedesco e ricordando che la restante posizione "verrà convertita in azioni fisiche a tempo debito, portando la partecipazione azionaria complessiva a circa il 29%".
Sessione debole per l'Euro / Dollaro USA
, che scambia con un calo dello 0,40%. Nessuna variazione significativa per l'oro
, che scambia sui valori della vigilia a 3.373 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell'1,93%.
Torna a salire lo spread
, attestandosi a +91 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale
pari al 3,59%. Nello scenario borsistico europeo
si muove sotto la parità Francoforte
, evidenziando un decremento dello 0,37%, e in perdita Parigi
, che scende dell'1,59%, mentre Londra è chiusa per festività.
Chiusura sulla parità per la Borsa di Milano
, con il FTSE MIB
che si attesta a 43.228 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza infamia e senza lode il FTSE Italia All-Share
, che rimane a 45.837 punti. Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap
(+0,19%); in frazionale progresso il FTSE Italia Star
(+0,51%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, denaro su Leonardo
, che registra un rialzo del 2,32%. Piccoli passi in avanti per Saipem
, che segna un incremento marginale dell'1,12%. Giornata moderatamente positiva per Banca Popolare di Sondrio
, che sale di un frazionale +1,02%. Seduta senza slancio per Banca MPS
, che riflette un moderato aumento dello 0,90%.
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Brunello Cucinelli
, che ha terminato le contrattazioni a -1,29%. Contrazione moderata per Prysmian
, che soffre un calo dell'1,25%. Sottotono Campari
che mostra una limatura dello 0,93%. Deludente Pirelli
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Moltiply Group
(+4,44%), Fincantieri
(+2,93%), Avio
(+2,57%) e Sanlorenzo
(+2,20%).
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Alerion Clean Power
, che ha terminato le contrattazioni a -1,95%. Spicca la prestazione negativa di LU-VE Group
, che scende dell'1,82%. Acea
scende dell'1,58%. Calo deciso per ERG
, che segna un -1,53%.