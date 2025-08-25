Milano 15:26
Crescent Energy acquisisce Vital Energy in un'operazione da 3,1 miliardi di dollari

Energia, Finanza
(Teleborsa) - Crescent Energy, società statunitense attiva nell'esplorazione e produzione di petrolio e gas, ha stipulato un accordo definitivo in base al quale acquisirà la rivale Vital Energy in un'operazione interamente azionaria del valore di circa 3,1 miliardi di dollari, comprensivo del debito.

L'operazione creerà una delle prime 10 aziende indipendenti del settore, con una strategia coerente e focalizzata sul flusso di cassa, posizioni scalabili e un'allocazione flessibile del capitale nei principali bacini.

Gli azionisti di Vital riceveranno 1,9062 azioni ordinarie di Classe A di Crescent per ogni azione ordinaria di Vital, pari a un premio del 5% sul rapporto di cambio del prezzo medio ponderato per il volume (VWAP) a 30 giorni e un premio del 15% sul VWAP a 30 giorni di Vital al 22 agosto 2025.

A seguito del perfezionamento dell'operazione, gli azionisti di Crescent deterranno circa il 77% della società risultante dalla fusione e gli azionisti di Vital deterranno circa il 23%.

"Questa transazione è trasformativa per Crescent ed è in linea con la nostra strategia - ha dichiarato il presidente John Goff - L'impressionante traiettoria di crescita di Crescent, guidata dai rendimenti attraverso M&A, ha consolidato l'azienda tra le prime dieci indipendenti, con un rating investment grade. L'acquisizione di Vital e l'esecuzione di un'interessante pipeline di dismissioni non strategiche affinano la nostra attenzione e ampliano le nostre opportunità di crescita futura".

L'operazione è stata approvata all'unanimità dai consigli di amministrazione di entrambe le società e approvata all'unanimità da un comitato speciale di amministratori indipendenti di Crescent. Attuali azionisti di Crescent e Vital, che rappresentano rispettivamente circa il 29% e il 20% del totale delle azioni ordinarie in circolazione, sono parte di accordi di voto e/o di accordi con gli investitori esistenti a supporto dell'operazione, in linea con la raccomandazione unanime di entrambi i board. L'operazione dovrebbe concludersi entro la fine del 2025.
