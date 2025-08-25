Crescent Energy acquisisce Vital Energy in un'operazione da 3,1 miliardi di dollari

Crescent Energy

Vital Energy

(Teleborsa) -, società statunitense attiva nell'esplorazione e produzione di petrolio e gas, ha stipulato un accordo definitivo in base al qualela rivalein un'operazione interamente azionaria del, comprensivo del debito.L'operazione creerà, con una strategia coerente e focalizzata sul flusso di cassa, posizioni scalabili e un'allocazione flessibile del capitale nei principali bacini.Gli azionisti di Vital riceverannoper ogni azione ordinaria di Vital, pari a un premio del 5% sul rapporto di cambio del prezzo medio ponderato per il volume (VWAP) a 30 giorni e un premio del 15% sul VWAP a 30 giorni di Vital al 22 agosto 2025.A seguito del perfezionamento dell'operazione, glidella società risultante dalla fusione e gli azionisti di Vital deterranno circa il 23%."Questaed è in linea con la nostra strategia - ha dichiarato il- L'impressionante traiettoria di crescita di Crescent, guidata dai rendimenti attraverso M&A, ha consolidato l'azienda tra le prime dieci indipendenti, con un rating investment grade. L'acquisizione di Vital e l'esecuzione di un'interessante pipeline di dismissioni non strategiche affinano la nostra attenzione e ampliano le nostre opportunità di crescita futura".L'operazione è statae approvata all'unanimità da un comitato speciale di amministratori indipendenti di Crescent. Attuali azionisti di Crescent e Vital, che rappresentano rispettivamente circa il 29% e il 20% del totale delle azioni ordinarie in circolazione, sono parte di accordi di voto e/o di accordi con gli investitori esistenti a supporto dell'operazione, in linea con la raccomandazione unanime di entrambi i board. L'operazione dovrebbe concludersi entro la fine del 2025.