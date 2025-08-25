Milano
17:35
43.228
-0,19%
Nasdaq
19:51
23.512
+0,06%
Dow Jones
19:51
45.375
-0,56%
Londra
22-ago
9.321
0,00%
Francoforte
17:35
24.273
-0,37%
Lunedì 25 Agosto 2025, ore 20.08
Home Page
/
Notizie
/ Indice Fed Dallas USA in agosto
Indice Fed Dallas USA in agosto
Economia
In breve
Finanza
Macroeconomia
25 agosto 2025 - 16.35
USA,
Indice Fed Dallas in agosto pari a -1,8 punti
, in calo rispetto al precedente 0,9 punti.
