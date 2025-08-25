Piazza Affari tentenna con il resto d'Europa

(Teleborsa) - La Borsa di Milano apre la settimana all'insegna della debolezza,
in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si interrogano sulle implicazioni di carattere macroeconomico
delle parole del Presidente della Fed Jerome Powell, che venerdì ha aperto la porta ad un imminente taglio dei tassi a settembre
.
Frattanto, gli operatori attendono una serie di dati chiave sull'inflazione
dell'Eurozona (Spagna, Italia e Francia), alla louce dlele future decisioni della BCE sui tassi, e la trimestrale
di alcune big tech USA come Nvidia
(mercoledì).
Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,172. Sostanzialmente stabile l'oro
, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 3.368,7 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 63,63 dollari per barile.
Lieve peggioramento dello spread
, che sale a +89 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,57%. Tra gli indici di Eurolandia
tentenna Francoforte
, che cede lo 0,49%, Londra
è chiusa per festività e Parigi
registra una flessione dello 0,45%.
A Milano, si muove sotto la parità il FTSE MIB
, che scende a 43.174 punti, con uno scarto percentuale dello 0,31%; sulla stessa linea, cede alle vendite il FTSE Italia All-Share
, che retrocede a 45.771 punti.
Sui livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap
(-0,18%); come pure, consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Star
(+0,19%). Al top tra le azioni più importanti di Milano
, segna un buon incremento Amplifon
, che riporta un +2,96%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Stellantis
, che prosegue le contrattazioni a -1,41%.
Si muove sotto la parità Telecom Italia
, evidenziando un decremento dell'1,13%.
Contrazione moderata per Brunello Cucinelli
, che soffre un calo dell'1,09%.
Sottotono Tenaris
che mostra una limatura dello 0,74%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Avio
(+1,36%), WIIT
(+1,32%), Sanlorenzo
(+0,79%) e Juventus
(+0,78%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Alerion Clean Power
, che ottiene -1,95%.
Deludente ERG
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Fiacca Maire
, che mostra un piccolo decremento dell'1,03%.
Discesa modesta per MFE B
, che cede un piccolo -0,99%.