Piazza Affari tentenna con il resto d'Europa

Nvidia

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Amplifon

Stellantis

Telecom Italia

Brunello Cucinelli

Tenaris

Avio

WIIT

Sanlorenzo

Juventus

Alerion Clean Power

ERG

Maire

MFE B

(Teleborsa) -in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si interrogano sulledelle parole del Presidente della Fed Jerome Powell, che venerdì ha aperto la porta ad un imminenteFrattanto, gli operatori attendono una serie didell'Eurozona (Spagna, Italia e Francia), alla louce dlele future decisioni della BCE sui tassi, e ladi alcune big tech USA come(mercoledì).Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,172. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 3.368,7 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 63,63 dollari per barile.Lieve peggioramento dello, che sale a +89 punti base, con un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,57%.tentenna, che cede lo 0,49%,è chiusa per festività eregistra una flessione dello 0,45%.A Milano, si muove sotto la parità il, che scende a 43.174 punti, con uno scarto percentuale dello 0,31%; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 45.771 punti.Sui livelli della vigilia il(-0,18%); come pure, consolida i livelli della vigilia il(+0,19%)., segna un buon incremento, che riporta un +2,96%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,41%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,13%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,09%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,74%.del FTSE MidCap,(+1,36%),(+1,32%),(+0,79%) e(+0,78%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,95%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,03%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,99%.