Seduta debole per le Borse europee, focus su banche e rinnovabili

(Teleborsa) - Seduta debole per le Borse europee
, dopo il rally di venerdì innescato dalle dichiarazioni più accomodanti delle attese
da parte del presidente della Fed a Jackson Hole.
Il discorso di Jerome Powell
ha suggerito un potenziale taglio dei tassi alla riunione di settembre. In particolare, Powell ha discusso del rischio di un'inflazione persistente derivante da aspettative di inflazione più elevate, ma è apparso relativamente più preoccupato per i rischi al ribasso per il mercato del lavoro
. Altri banchieri della Fed non si sono mostrati altrettanto convinti della prospettiva di tagli dei tassi: Beth Hammack della Fed di Cleveland ha avvertito che la Fed sta ancora "mancando gravemente il mandato sull'inflazione", mentre Alberto Musalem della Fed di St. Louis ha affermato che il prossimo rapporto sull'occupazione "potrebbe, o meno, essere sufficiente a giustificare un taglio dei tassi".
Tra i movimenti maggiori
sulle Borse europee nella seduta odierna ci sono JDE Peet's
, ai massimi da settembre 2022 dopo che Keurig Dr Pepper
ha annunciato
un'acquisizione da 15,7 miliardi di euro dell'azienda, e Orsted
, ai minimi storici dopo che l'amministrazione Trump ha ordinato
alla società di interrompere la costruzione di un progetto eolico offshore vicino a Rhode Island; a seguito della notizia soffrono altre altre società del settore come Vestas
e Siemens Energy
.
Occhi puntati anche sul settore bancario
, dopo che stamattina UniCredit
ha annunciato
di aver convertito in azioni parte della propria posizione sintetica in Commerzbank
, salendo a circa il 26% dei diritti di voto dell'istituto tedesco e ricordando che la restante posizione "verrà convertita in azioni fisiche a tempo debito, portando la partecipazione azionaria complessiva a circa il 29%".
Seduta in frazionale ribasso per l'Euro / Dollaro USA
, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,31%. L'Oro
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,18%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che avanza a 64,01 dollari per barile.
Avanza di poco lo spread
, che si porta a +89 punti base, evidenziando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni
pari al 3,58%. Tra le principali Borse europee
senza spunti Francoforte
, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, ferma Londra
, che segna un quasi nulla di fatto, e tentenna Parigi
, con un ribasso dello 0,59%.
A Milano
, il FTSE MIB
è sostanzialmente stabile e si posiziona su 43.335 punti; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share
, con le quotazioni che si posizionano a 45.943 punti. Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap
(+0,3%); come pure, in moderato rialzo il FTSE Italia Star
(+0,54%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Banca MPS
(+2,23%), Nexi
(+1,79%), Leonardo
(+1,69%) e Amplifon
(+1,64%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Stellantis
, che prosegue le contrattazioni a -1,34%. Giornata fiacca per Prysmian
, che segna un calo dello 0,98%. Piccola perdita per Brunello Cucinelli
, che scambia con un -0,65%. Tentenna Telecom Italia
, che cede lo 0,54%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, Moltiply Group
(+3,67%), Fincantieri
(+2,58%), Technoprobe
(+1,73%) e Cementir
(+1,60%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su ERG
, che prosegue le contrattazioni a -1,73%. Seduta negativa per Carel Industries
, che mostra una perdita dell'1,60%. Sostanzialmente debole Alerion Clean Power
, che registra una flessione dell'1,23%. Si muove sotto la parità Ariston Holding
, evidenziando un decremento dello 0,97%.