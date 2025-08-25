Stellantis Termoli: arriva il nuovo contratto di solidarietà

(Teleborsa) - Dal primo settembre 2025 al 31 agosto 2026
i 1.823 lavoratori dello stabilimento Stellantis di Termoli
saranno coperti da un nuovo contratto di solidarietà
. Lo hanno annunciato i sindacati
al termine di un incontro con la direzione aziendale, spiegando che l’intesa ricalca le modalità della precedente, garantendo la maturazione dei ratei indipendentemente dai giorni effettivamente lavorati
.
"La solidarietà è uno strumento difensivo che ci permette di affrontare una fase molto difficile", ha sottolineato Francesco Guida, segretario Uilm Campobasso-Termoli
. Ma la preoccupazione resta alta
, soprattutto per il futuro della gigafactory: "Un progetto che al momento sembra abbandonato. Nessuno ha il coraggio di dire chiaramente quale sarà il destino di questa fabbrica e dei lavoratori". "Non possiamo lasciare i lavoratori nel limbo
– ha aggiunto Guida – è una questione di rispetto per il territorio e per le famiglie".
Critica anche la Fiom
, secondo cui il nuovo contratto non è una soluzione ma "l’ennesima misura tampone
che scarica i costi della mancanza di prospettive sulle spalle dei lavoratori".