Unicredit converte attività in azioni e porta partecipazione in Commerzbank al 26%

(Teleborsa) - In coerenza con quanto annunciato e in linea con la tempistica comunicata a luglio, UniCredit prosegue nella conversione in azioni della propria posizione sintetica in Commerzbank
ed annuncia di aver portato a circa il 26% la propria partecipazione
azionaria nella banca tedesca, consolidata nei conti. La restante posizione sintetica verrà convertita in azioni fisiche a tempo debito
, portando la partecipazione azionaria complessiva a circa il 29%
.L'impatto totale sul coefficiente CET1
per la partecipazione azionaria pari a circa il 29% è aumentato da circa 110 punti base, come comunicato in precedenza, a circa 145 punti base
, a causa dell'aumento del corso del titolo e della ristrutturazione contestuale della copertura derivata collar, tesa a ridurre la volatilità futura sul conto economico. Il ritorno
sull'investimento è confermato intorno al 20%
.
UniCredit rafforza quindi la propria posizione di principale azionista di Commerzbank
. Sebbene al momento non intenda chiedere una rappresentanza nel CdA
, UniCredit continuerà a monitorare attentamente i progressi di Commerzbank nel rafforzamento sostenibile
della propria attività e nella creazione di valore per i propri azionisti, clienti e dipendenti.
"A oggi, l’investimento di UniCredit ha superato le metriche finanziarie pre-definite, creando così un significativo valore per gli azionisti"
, sottolinea una nota della Banca.