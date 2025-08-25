Wall Street in leggero ribasso, attesa per i risultati di NVIDIA

(Teleborsa) - Seduta in leggero ribasso per Wall Street
, dopo i forti guadagni di venerdì quando il presidente della Fed Jerome Powell ha lasciato intendere che un taglio dei tassi di interesse potrebbe essere sul tavolo della riunione della banca centrale statunitense del mese prossimo
. Sebbene Powell non si sia impegnato in alcun modo per questa mossa, è stato considerato dal mercato come uno dei segnali più chiari che si potessero immaginare per un taglio dei tassi a settembre e le aspettative per un taglio di 25 punti base che sono salite all'80% dopo le sue dichiarazioni.
Sul fronte delle trimestrali
, l'evento clou della settimana è mercoledì con i risultati di NVIDIA
, che avranno un effetto sull'intero comparto dell'intelligenza artificiale. Oltre al colosso tech, nei prossimi giorni pubblicheranno i risultati anche Dell
, Dick's Sporting Goods
, Best Buy
, Dollar General
e Abercrombie & Fitch
.Prima della campanella
, PDD Holdings
(società madre di Temu) ha segnalato ricavi in crescita più delle attese nel secondo trimestre del 2025.
Oggi sono arrivati anche diversi annunci di M&A
: Thoma Bravo acquista Verint
per 2 miliardi di dollari in contanti; Crescent Energy acquisisce Vital Energy
in un'operazione da 3,1 miliardi di dollari; Royalty Pharma acquisisce
royalty di farmaco Amgen per massimi 950 milioni di dollari
Occhi puntati su Intel
, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato venerdì che il governo avrebbe acquisito una quota del 9,9% per 8,9 miliardi di dollari. Il consigliere economico della Casa Bianca Kevin Hassett ha dichiarato che il governo potrebbe acquisire partecipazioni in altre aziende statunitensi
di semiconduttori, o persino in aziende di altri settori.
Oggi non sono in calendario dati macroeconomici importanti, mentre sul fronte della politica monetaria sono attese le dichiarazioni di John Williams
, presidente della Fed di New York.
Guardando ai principali indici di Wall Street
, variazione pari a -0,17% sul Dow Jones
, l'S&P-500
ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 6.451 punti (-0,22%). Poco sotto la parità anche il Nasdaq 100
(-0,42%); sulla stessa tendenza, sotto la parità l'S&P 100
, che mostra un calo dello 0,28%.