Analisi Tecnica: EUR/YEN del 25/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto
Frazionale ribasso per il cambio Euro / Yen, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,33%.
Lo scenario tecnico dell'Euro contro Yen giapponese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 171,433 con area di resistenza individuata a quota 172,083. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 171,217.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)