Analisi Tecnica: EUR/YEN del 25/08/2025

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 25/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto

Frazionale ribasso per il cambio Euro / Yen, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,33%.

Lo scenario tecnico dell'Euro contro Yen giapponese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 171,433 con area di resistenza individuata a quota 172,083. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 171,217.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
