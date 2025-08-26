Apertura negativa per i listini europei, la politica manda in rosso le borse

(Teleborsa) - Giornata difficile per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso
, assieme agli altri Eurolistini.
Pesa sul sentiment degli investitori l'annuncio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump
del licenziamento il membro della Federal Reserve Lisa Cook
che viene letto come l'ennesimo tentativo di minare l'indipendenza della FED. Sul suo social network Truth, Trump ha pubblicato la lettera di licenziamento
indirizzata a Cook in cui si citano le accuse sollevate dal direttore della Federal Housing Finance Agency, Bill Pulte
, secondo le quali il membro della FED avrebbe fornito false dichiarazioni
nelle domande di mutuo per la casa.
Tra i listini europei il peggiore risulta essere quello di Parigi, frenato dalla fragile situazione politica interna: il primo ministro francese, François Bayrou
, ha confermato
nella conferenza stampa di rientro dopo la pausa estiva che porrà la questione di fiducia del suo governo con una dichiarazione di politica generale: "Ho chiesto al presidente della Repubblica di convocare il parlamento in seduta straordinaria - ha sottolineato Bayrou - porrò la questione di fiducia del governo
su una dichiarazione di politica generale
" basata sul suo piano di tagli alla spesa pubblica. La data è stata fissata per l'8 settembre.
Intanto peggiora la fiducia dei consumatori francesi
nel mese di agosto
. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE)
, è stato indicato a 87 punti dagli 88 del mese precedente (rivisto da 89). Il dato è peggiore delle attese degli analisti che stimavano un miglioramento a 90 punti.
L'Euro / Dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,162. Nessuna variazione significativa per l'oro
, che scambia sui valori della vigilia a 3.371,2 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,78% e continua a trattare a 64,3 dollari per barile.
In salita lo spread
, che arriva a quota +94 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,58%. Tra gli indici di Eurolandia
sotto pressione Francoforte
, con un forte ribasso dello 0,84%, pensosa Londra
, con un calo frazionale dello 0,64%, e vendite a piene mani su Parigi
, che soffre un decremento del 2,18%.
Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dell'1,09% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, vendite diffuse sul FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata a 45.334 punti.
In ribasso il FTSE Italia Mid Cap
(-0,97%); come pure, in rosso il FTSE Italia Star
(-0,8%). Al top tra le azioni più importanti di Milano
, segna un buon incremento DiaSorin
, che riporta un +2,59% rispetto al precedente.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Intesa Sanpaolo
, che prosegue le contrattazioni a -2,18%.
Soffre Banca MPS
, che evidenzia una perdita del 2,13%.
Preda dei venditori Mediobanca
, con un decremento del 2,04%.
Si concentrano le vendite su Banca Popolare di Sondrio
, che soffre un calo dell'1,91%.
Da solo nella classifica dei risultati positivi del FTSE MidCap
, Caltagirone SpA
si posiziona su un buon +0,55%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su Ariston Holding
, che continua la seduta con -2,09%.
Vendite su Banco di Desio e della Brianza
, che registra un ribasso dell'1,95%.
Seduta negativa per Banca Generali
, che mostra una perdita dell'1,85%.
Sotto pressione BFF Bank
, che accusa un calo dell'1,65%.