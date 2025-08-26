Milano 13:41
42.776 -1,04%
Nasdaq 25-ago
23.426 0,00%
Dow Jones 25-ago
45.282 -0,77%
Londra 13:41
9.272 -0,53%
Francoforte 13:41
24.173 -0,41%

Borse europee in rosso. Male anche Piazza Affari zavorrata dalle banche

Finanza, Spread
Borse europee in rosso. Male anche Piazza Affari zavorrata dalle banche
(Teleborsa) - Giornata complessivamente negativa per le borse di Eurolandia, che scambiano con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio.

A Piazza Affari vola DiaSorin, multinazionale italiana attiva nel campo della diagnostica, dopo che gli analisti di Morgan Stanley hanno migliorato la raccomandazione a "Overweight", con un target price di 101 euro per azione, dopo la sotto-performance da inizio anno rispetto ai principali concorrenti europei. Seduta negativa per tutto il settore bancario.

Tema dazi tornato di attualità negli ultimi giorni con il Codacons che ha stimato che i dazi al 15% rischiano di tradursi in una spesa aggiuntiva che potrebbe raggiungere quota 4,2 miliardi di euro all’anno per i consumatori, con rincari che finiranno per gonfiare il carrello della spesa e pesare sui bilanci domestici - già messi a dura prova da anni di aumenti e salari fermi. L’effetto complessivo sull’inflazione italiana potrebbe arrivare a +0,5%, con il rischio di ulteriori rialzi dei tassi e di nuove difficoltà per chi paga un mutuo o ha bisogno di finanziamenti.

Sul fronte dazi premiata invece Seco dopo che questa mattina ha comunicato che i propri prodotti non sono soggetti ai nuovi dazi statunitensi del 15%.

L'Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,23%. Lieve aumento dell'oro, che sale a 3.372,6 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 63,59 dollari per barile, con un ribasso dell'1,86%.

Avanza di poco lo spread, che si porta a +92 punti base, evidenziando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,57%.

Tra le principali Borse europee giornata fiacca per Francoforte, che segna un calo dello 0,31%, piccola perdita per Londra, che scambia con un -0,52%, e in rosso Parigi, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,47%.

Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dell'1,03% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, giornata negativa per il FTSE Italia All-Share, che continua la seduta a 45.374 punti, in calo dell'1,01%.

Poco sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap (-0,67%); come pure, sotto la parità il FTSE Italia Star, che mostra un calo dello 0,50%.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su DiaSorin, che vanta un incremento del 5,00%.

Si muove in territorio positivo Brunello Cucinelli, mostrando un incremento dell'1,56%.

Si muove in modesto rialzo Moncler, evidenziando un incremento dell'1,21%.

Bilancio positivo per Recordati, che vanta un progresso dello 0,76%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Unicredit, che continua la seduta con -2,68%.

Spicca la prestazione negativa di Banca Popolare di Sondrio, che scende del 2,34%.

Banca MPS scende del 2,01%.

Calo deciso per BPER, che segna un -1,95%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, WIIT (+2,39%), Acea (+1,00%) e Fincantieri (+0,89%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su CIR, che ottiene -2,95%.

Sotto pressione Banco di Desio e della Brianza, con un forte ribasso del 2,47%.

Soffre Ariston Holding, che evidenzia una perdita del 2,13%.

Preda dei venditori Carel Industries, con un decremento dell'1,83%.
Condividi
```