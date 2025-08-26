Borse europee in rosso. Male anche Piazza Affari zavorrata dalle banche

(Teleborsa) - Giornata complessivamente negativa per le borse di Eurolandia
, che scambiano con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio.
A Piazza Affari vola DiaSorin
, multinazionale italiana attiva nel campo della diagnostica, dopo che gli analisti di Morgan Stanley
hanno migliorato la raccomandazione a "Overweight", con un target price di 101 euro per azione, dopo la sotto-performance da inizio anno rispetto ai principali concorrenti europei. Seduta negativa per tutto il settore bancario
.
Tema dazi
tornato di attualità negli ultimi giorni con il Codacons
che ha stimato
che i dazi al 15% rischiano di tradursi in una spesa aggiuntiva che potrebbe raggiungere quota 4,2 miliardi di euro all’anno per i consumatori
, con rincari che finiranno per gonfiare il carrello della spesa e pesare sui bilanci domestici - già messi a dura prova da anni di aumenti e salari fermi. L’effetto complessivo sull’inflazione
italiana potrebbe arrivare a +0,5%, con il rischio di ulteriori rialzi dei tassi e di nuove difficoltà per chi paga un mutuo o ha bisogno di finanziamenti.
Sul fronte dazi premiata
invece Seco
dopo che questa mattina ha comunicato che i propri prodotti non sono soggetti ai nuovi dazi statunitensi
del 15%.
L'Euro / Dollaro USA
mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,23%. Lieve aumento dell'oro
, che sale a 3.372,6 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 63,59 dollari per barile, con un ribasso dell'1,86%.
Avanza di poco lo spread
, che si porta a +92 punti base, evidenziando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,57%. Tra le principali Borse europee
giornata fiacca per Francoforte
, che segna un calo dello 0,31%, piccola perdita per Londra
, che scambia con un -0,52%, e in rosso Parigi
, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,47%.
Scambi in ribasso per la Borsa di Milano, che accusa una flessione dell'1,03% sul FTSE MIB
; sulla stessa linea, giornata negativa per il FTSE Italia All-Share
, che continua la seduta a 45.374 punti, in calo dell'1,01%.
Poco sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap
(-0,67%); come pure, sotto la parità il FTSE Italia Star
, che mostra un calo dello 0,50%.
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su DiaSorin
, che vanta un incremento del 5,00%.
Si muove in territorio positivo Brunello Cucinelli
, mostrando un incremento dell'1,56%.
Si muove in modesto rialzo Moncler
, evidenziando un incremento dell'1,21%.
Bilancio positivo per Recordati
, che vanta un progresso dello 0,76%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su Unicredit
, che continua la seduta con -2,68%.
Spicca la prestazione negativa di Banca Popolare di Sondrio
, che scende del 2,34%. Banca MPS
scende del 2,01%.
Calo deciso per BPER
, che segna un -1,95%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, WIIT
(+2,39%), Acea
(+1,00%) e Fincantieri
(+0,89%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su CIR
, che ottiene -2,95%.
Sotto pressione Banco di Desio e della Brianza
, con un forte ribasso del 2,47%.
Soffre Ariston Holding
, che evidenzia una perdita del 2,13%.
Preda dei venditori Carel Industries
, con un decremento dell'1,83%.