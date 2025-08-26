Eli Lilly, pillola orforglipron riduce peso del 10,5% nei pazienti con diabete tipo 2

Eli Lilly

(Teleborsa) -, colosso farmaceutico statunitense, ha annunciato, che valuta, un agonista orale sperimentale del recettore del GLP-1, indi tipo 2. Nello studio, tutte e tre le dosi di orforglipron hanno raggiunto gli endpoint primari e tutti i principali endpoint secondari, garantendo una significativa perdita di peso, riduzioni significative dell'emoglobina glicata e miglioramenti nei fattori di rischio cardiometabolico a 72 settimane.Per quanto riguarda l'endpoint primario, orforglipron 36 mg, assunto una volta al giorno senza restrizioni di cibo e acqua, ha(10,1 kg) rispetto al 2,2% (2,3 kg) con placebo.Lilly dispone ora del pacchetto completo di dati clinici necessari pera livello globale per orforglipron."I risultati di ATTAIN-2 rafforzano il potenziale di orforglipron, in mono-somministrazione orale giornaliera, di garantire una significativa perdita di peso e una riduzione dell'emoglobina glicata, in linea con studi clinici analoghi per i GLP-1 iniettabili - ha affermatodi Lilly e presidente di Lilly Cardiometabolic Health - Con questi dati positivi a disposizione, ci stiamo muovendo con urgenza verso la presentazione delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio a livello globale per soddisfare potenzialmente le esigenze dei pazienti in attesa. Se approvata, siamo pronti a offrire una pillola pratica, monosomministrazione giornaliera, che può essere distribuita su scala globale, eliminando le barriere e r".I risultati dettagliati di ATTAIN-2 saranno presentati in un futuro congresso medico e