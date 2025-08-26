Milano 13:41
Finanza
EssilorLuxottica, rumors: valuta incremento partecipazione in Nikon
(Teleborsa) - EssilorLuxottica, colosso italo-francese dell'occhialeria, sta valutando un potenziale accordo per aumentare la sua partecipazione nel produttore giapponese di apparecchiature ottiche Nikon. Lo ha scritto Bloomberg, citando fonti a conoscenza della questione.

In particolare, EssilorLuxottica sta valutando un'operazione per aumentare la sua partecipazione in Nikon a circa il 20%, rispetto all'attuale partecipazione di quasi il 9%.

Giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente, EssilorLuxottica si posiziona a 269,7 euro, migliorando rispetto all'apertura negativa in tandem con a Borsa di Parigi per l'incertezza politica. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata all'insegna della cautela con prima resistenza vista a quota 271,5 e con più immediato supporto in avvicinamento a 266,3.
