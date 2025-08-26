Francia, Scope: le conseguenze del voto di fiducia sono credit negative

(Teleborsa) - Il voto di fiducia indetto dal Primo Ministro francese François Bayrou l'8 settembre, in vista del dibattito parlamentare sul bilancio 2026, avviene in un contesto di forte opposizione politica alla proposta di bilancio pluriennale del governo presentata a luglio. I partiti di sinistra, tra cui il Partito Socialista, e il Rassemblement National di estrema destra - che detengono complessivamente 298 seggi, superiori ai 289 che costituiscono la maggioranza assoluta all'Assemblea Nazionale - hanno dichiarato che voteranno contro il governo. Lo ricorda Scope Ratings in un report sul tema, affermando che "il- che sarebbe il secondo in meno di un anno - è l'".Le, date le scelte che lascerebbe al Presidente Emmanuel Macron. O Macron nomina un nuovo Primo Ministro - il quinto in quattro anni - incaricato di formare un nuovo governo o indirà altre elezioni legislative anticipate - le seconde in due anni. L'approvazione del bilancio del prossimo anno con l'attuale parlamento richiederà di diluire il piano di risparmio del governo Bayrou di 44 miliardi di euro, pari a circa l'1,5% del PIL.L'impasse politicadi bilancio al 5,4% nel 2025 e al 4,6% nel 2026, dal 5,8% del PIL del 2024. Scope stima che il deficit scenda solo al 5,6% del PIL nel 2025 e al 5,3% nel 2026.L'agenzia di rating tedesca è inoltre più conservativa del governo riguardo alle prospettive di consolidamento fiscale a lungo termine, in particolare a causa dei tassi di rifinanziamento più elevati della Francia. In particolare, prevede che la, dal 3,6% del 2024, in linea con quella del Belgio (3,8%), ma comunque inferiore a quella della Spagna (5,2%) e del Regno Unito (6,6%). Analogamente, i rendimenti dei titoli di Stato decennali francesi sono aumentati moderatamente ma costantemente al 3,5%, convergendo con quelli di Spagna e Italia.Alla luce di queste proiezioni fiscali più deboli, Scope prevede che ilfino a circa il 122% entro il 2030, dal 113% del 2024, superando l'obiettivo del governo del 117% nel 2029."L'incertezza politica in vista delle elezioni comunali di marzo 2026 e delle elezioni presidenziali di aprile-maggio 2027 rimane una sfida chiave per il credito - si legge nel report firmato da Thomas Gillet e Brian Marly - Leda un panorama politico frammentato, da una maggiore polarizzazione politica e da un calendario elettorale che ostacola il compromesso politico sulle riforme economiche e di bilancio".