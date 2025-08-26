Milano 13:59
Giornata da dimenticare per il mercato americano

Giornata da dimenticare per il mercato americano
(Teleborsa) - Segno meno in chiusura per il listino USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il Dow Jones che accusa una discesa dello 0,77%; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso l'S&P-500, che ha perso lo 0,43%, chiudendo a 6.439 punti.

In frazionale calo il Nasdaq 100 (-0,31%); sulla stessa linea, poco sotto la parità l'S&P 100 (-0,26%).

In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto telecomunicazioni. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori beni di consumo per l'ufficio (-1,62%), sanitario (-1,44%) e utilities (-1,16%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Nvidia (+1,03%) e Nike (+1,01%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Merck, che ha chiuso a -2,36%.

Vendite su Amgen, che registra un ribasso dell'1,79%.

Seduta negativa per Coca Cola, che mostra una perdita dell'1,71%.

Sotto pressione Procter & Gamble, che accusa un calo dell'1,59%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Tesla Motors (+1,94%), Diamondback Energy (+1,39%), Take-Two Interactive Software (+1,22%) e Lam Research (+1,20%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Keurig Dr Pepper, che ha chiuso a -11,50%.

Vendite a piene mani su DexCom, che soffre un decremento del 7,68%.

Pessima performance per Moderna, che registra un ribasso del 6,53%.

Sessione nera per CSX, che lascia sul tappeto una perdita del 5,12%.
