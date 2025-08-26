Giornata da dimenticare per il mercato americano

(Teleborsa) - Segno meno in chiusura per il listino USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con il Dow Jones
che accusa una discesa dello 0,77%; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso l'S&P-500
, che ha perso lo 0,43%, chiudendo a 6.439 punti.
In frazionale calo il Nasdaq 100
(-0,31%); sulla stessa linea, poco sotto la parità l'S&P 100
(-0,26%).
In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto telecomunicazioni
. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori beni di consumo per l'ufficio
(-1,62%), sanitario
(-1,44%) e utilities
(-1,16%). Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Nvidia
(+1,03%) e Nike
(+1,01%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Merck
, che ha chiuso a -2,36%.
Vendite su Amgen
, che registra un ribasso dell'1,79%.
Seduta negativa per Coca Cola
, che mostra una perdita dell'1,71%.
Sotto pressione Procter & Gamble
, che accusa un calo dell'1,59%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Tesla Motors
(+1,94%), Diamondback Energy
(+1,39%), Take-Two Interactive Software
(+1,22%) e Lam Research
(+1,20%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Keurig Dr Pepper
, che ha chiuso a -11,50%.
Vendite a piene mani su DexCom
, che soffre un decremento del 7,68%.
Pessima performance per Moderna
, che registra un ribasso del 6,53%.
Sessione nera per CSX
, che lascia sul tappeto una perdita del 5,12%.