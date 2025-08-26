Giornata da dimenticare per il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Segno meno in chiusura per il listino USA, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dello 0,77%; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso l', che ha perso lo 0,43%, chiudendo a 6.439 punti.In frazionale calo il(-0,31%); sulla stessa linea, poco sotto la parità l'(-0,26%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,62%),(-1,44%) e(-1,16%).del Dow Jones,(+1,03%) e(+1,01%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,36%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,79%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,71%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,59%.Tra idel Nasdaq 100,(+1,94%),(+1,39%),(+1,22%) e(+1,20%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -11,50%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 7,68%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 6,53%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,12%.