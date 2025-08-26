La Borsa di Londra lancerà un mercato per azioni private entro fine anno

(Teleborsa) - La Financial Conduct Authority (FCA
), la corrispondente britannica della Consob, ha autorizzato il London Stock Exchange a gestire la piattaforma Pisces, un nuovo tipo di mercato azionario privato
. La piattaforma riunirà acquirenti e venditori di azioni di società non quotate per negoziare su base intermittente.
Pisces (acronimo di Private Intermittent Securities and Capital Exchange System) è il primo mercato azionario privato regolamentato al mondo
, in quello che le autorità britanniche chiamano "un ottimo esempio di collaborazione tra industria, governo e autorità di regolamentazione per progredire e accelerare verso una riforma innovativa".
"Non vediamo l'ora di assistere alla prima di numerose transazioni, che daranno vita a un mercato competitivo che offrirà agli investitori un maggiore accesso a società in crescita interessanti", ha detto Simon Walls, direttore esecutivo dei mercati della FCA
.
"Il London Stock Exchange
ha compiuto un passo significativo verso il lancio del nostro Private Securities Market entro la fine dell'anno - ha commentato Julia Hoggett, CEO di London Stock Exchange
- Questo nuovo mercato dimostra il nostro impegno nella creazione di un autentico continuum di finanziamento dal mercato privato a quello pubblico, in modo che le aziende nel Regno Unito e in tutto il mondo possano essere supportate efficacemente in tutte le fasi della loro crescita".
"Questo governo si impegna a collaborare con le autorità di regolamentazione e le imprese per migliorare la nostra offerta sui mercati dei capitali, sostenere la crescita economica e mettere più denaro nelle tasche dei lavoratori", ha dichiarato Emma Reynolds, Segretario Economico del Tesoro
.
La piattaforma Pisces sarà implementata tramite una sandbox, che consentirà alla FCA di testare il progetto prima di finalizzare un regime permanente nel 2030. I sistemi di negoziazione potrebbero includere aste periodiche, nonché periodi occasionali e limitati di negoziazione continua
.