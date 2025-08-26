La Borsa di Londra lancerà un mercato per azioni private entro fine anno

London Stock Exchange

(Teleborsa) - La Financial Conduct Authority (), la corrispondente britannica della Consob, ha. La piattaforma riunirà acquirenti e venditori di azioni di società non quotate per negoziare su base intermittente.Pisces (acronimo di Private Intermittent Securities and Capital Exchange System) è il, in quello che le autorità britanniche chiamano "un ottimo esempio di collaborazione tra industria, governo e autorità di regolamentazione per progredire e accelerare verso una riforma innovativa"."Non vediamo l'ora di assistere alla prima di numerose transazioni, che daranno vita a un mercato competitivo che offrirà agli investitori un maggiore accesso a società in crescita interessanti", ha detto"Ilha compiuto un passo significativo verso il lancio del nostro Private Securities Market entro la fine dell'anno - ha commentato- Questo nuovo mercato dimostra il nostro impegno nella creazione di un autentico continuum di finanziamento dal mercato privato a quello pubblico, in modo che le aziende nel Regno Unito e in tutto il mondo possano essere supportate efficacemente in tutte le fasi della loro crescita"."Questo governo si impegna a collaborare con le autorità di regolamentazione e le imprese per migliorare la nostra offerta sui mercati dei capitali, sostenere la crescita economica e mettere più denaro nelle tasche dei lavoratori", ha dichiaratoLa piattaforma Pisces sarà implementata tramite una sandbox, che consentirà alla FCA di testare il progetto prima di finalizzare un regime permanente nel 2030. I sistemi di negoziazione potrebbero includere