Listini europei in calo guidati dal CAC 40 con nuova crisi politica, male le banche

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

DiaSorin

Saipem

Moncler

Prysmian

Banca Popolare di Sondrio

Unicredit

Banca MPS

Mediobanca

WIIT

Fincantieri

Danieli

Acea

Credem

Banco di Desio e della Brianza

BFF Bank

NewPrinces

(Teleborsa) -, con gli indici frenati soprattutto dai titoli bancari e assicurativi., dopo che il primo ministro Francois Bayrou ha lanciato l'allarme sull'elevato debito pubblico e ha convocato per l'8 settembre un voto di fiducia. Gli investitori monitorano anche l'ultimo attacco del presidente statunitense Donald Trump all'indipendenza della banca centrale, dopo che ha licenziato Lisa Cook, membro del Board della Federal Reserve, anche se non è chiaro se abbia il potere di farlo.Dopo la calma delle ultime settimane, torna la tensione sul: Trump ha minacciato ulteriori dazi ai paesi che introducono tasse digitali, per limitare le aziende tecnologiche statunitensi, a meno che tali misure non vengano ritirate.Sul, nel pomeriggio è emerso che a luglio gli ordini preliminari di beni durevoli negli Stati Uniti hanno segnato un calo di -2,8% m/m (contro -3,8% atteso e -9,3% precedente) ma, al netto dei trasporti, hanno registrato un incremento di +1,1% m/m (contro +0,2% atteso e +0,3% precedente).L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,29%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,24%. Vendite diffuse sul(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 64,06 dollari per barile.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +92 punti base, mostrando un aumento di 1 punti base, con ilpari al 3,57%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, giornata negativa per, che segna un calo dello 0,59%, e scivola, con un netto svantaggio dell'1,41%.Scambi in ribasso per la, che accusa una flessione dello 0,96% sul; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il, che scivola a 45.409 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,26%; senza direzione il(-0,01%).Tra lea grande capitalizzazione, exploit di, che mostra un rialzo del 5,00%. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,56%. Resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,34%.avanza dell'1,23%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,00%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,00%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,15%.scende del 2,00%.di Milano,(+3,59%),(+2,17%),(+1,69%) e(+1,30%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,72%. Calo deciso per, che segna un -1,56%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,47%. Tentenna, che cede l'1,38%.