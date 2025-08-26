Osservatorio Inps: certificati di malattia in crescita nel 2025, ma migliora l’affidabilità

(Teleborsa) - Nelsono arrivati complessivamentecon un aumento complessivo del 5% rispetto allo stesso periodo del 2024.I certificati di malattia dei primi due trimestri del 2025, rispetto ai medesimi periodi del 2024, registrano tuttavia variazioni molto diverse: nelcon una variazione tendenziale pari a +14% rispetto al primo trimestre 2024 (8,7 milioni), mentre nel(6,6 milioni rispetto ai 7 milioni del secondo trimestre 2024). In entrambi gli anni la variazione congiunturale tra primo e secondo trimestre dello stesso anno, data la stagionalità del fenomeno malattia, risulta negativa, più elevata nel 2025 (-33,9% i certificati del secondo trimestre 2025 rispetto al primo trimestre 2025), leggermente più moderata nel 2024 (-19,6%).Con riferimento al primo trimestre dei due anni considerati, si nota cherispetto al sud (+12,9%) e al centro (+11,1%),, ed èrispetto ai lavoratori e alle lavoratrici con età più avanzate (+12,1% per la classe ’50 anni e oltre’).Complessivamente lecon un incremento rispettivamente pari a +7,3% e +10,5% rispetto all’analogo valore del 2024; mediamente le giornate di malattia per certificato nel primo trimestre 2025 sono state 4,5 nel settore privato (contro le 4,8 del primo trimestre 2024) e 4,1 nel settore pubblico (contro le 4,2 del primo trimestre 2024).Per quanto riguarda invece il, laIl decremento è inoltre maggiore per le donne (-8,2%) rispetto agli uomini (-4,3%) e per i lavoratori e le lavoratrici di età compresa tra i 30 e i 49 anni (-9,4%). Le giornate totali di malattia nel secondo trimestre 2025 sono state circa 25,1 milioni nel settore privato e 6,7 milioni nel pubblico, con una diminuzione pari rispettivamente a -3,8% e -8,1% rispetto all’analogo valore del 2024. Stabili i periodi di malattia: le giornate di malattia per certificato sono state mediamente pari a 5,0 nel settore privato (contro le 4,9 del secondo trimestre 2024) e 4,5 nel settore pubblico (contro le 4,4 del 2024).In merito all’attività di verifica ispettiva dello stato di malattia del lavoratore, i lavoratori principalmente interessati agli accertamenti medico fiscali sono gli assicurati delper i quali possono essere effettuate visite su richiesta dell’azienda o disposte d’ufficio dall’Inps.Nelinrispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Con riferimento al tasso di idoneità che, rispetto al numero di visite effettuate, misura in quanti casi il lavoratore è riconosciuto idoneo a riprendere l’attività lavorativa, il confronto tendenziale mostra una variazione negativa per tutte le tipologie di accesso in entrambi i settori: in particolare per i lavoratori del Polo unico, il. Per entrambi i settori invece, il numero medio di giorni di riduzione prognosi è in leggero aumento per le visite d’ufficio (in particolare quelle del pubblico che passano da 4 a 7 giorni) e in lieve diminuzione per quelle datoriali.Diversamente da quanto riscontrato per il primo trimestre, nel secondo trimestre 2025complessivamente circa, è in lieve aumento rispetto a quelle effettuate nel secondo trimestre 2024 (+3,6%). Anche nel secondo trimestre 2025, come già riscontrato nel primo trimestre, il numero delle visite con esito di idoneità al lavoro risulta in diminuzione, confermando il: da 20,4 (2024) a 10,4 (2025). Il numero medio di giorni di riduzione prognosi, infine, tende ad essere in aumento per le visite datoriali private (da 3,3 a 4 giorni) e per quelle d’ufficio pubbliche che da 4,2 sale a 6,2.