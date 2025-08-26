Piazza Affari chiude in rosso zavorrata dalle banche. Parigi fa peggio con crisi politica

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con gli indici frenati soprattutto dai titoli bancari e assicurativi. A fare, dopo che il primo ministro Francois Bayrou ha lanciato l'allarme sull'elevato debito pubblico e ha convocato per l'8 settembre un voto di fiducia. Gli investitori monitorano anche l'ultimo attacco del presidente statunitense Donald Trump all'indipendenza della banca centrale, dopo che ha licenziato Lisa Cook, membro del Board della Federal Reserve, anche se non è chiaro se abbia il potere di farlo.Dopo la calma delle ultime settimane, torna la tensione sul: Trump ha minacciato ulteriori dazi ai paesi che introducono tasse digitali, per limitare le aziende tecnologiche statunitensi, a meno che tali misure non vengano ritirate.Sul, nel pomeriggio è emerso che a luglio gli ordini preliminari di beni durevoli negli Stati Uniti hanno segnato un calo di -2,8% m/m (contro -3,8% atteso e -9,3% precedente) ma, al netto dei trasporti, hanno registrato un incremento di +1,1% m/m (contro +0,2% atteso e +0,3% precedente).Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,30%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 3.384,7 dollari l'oncia. Prevalgono le vendite sul(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 63,37 dollari per barile, in forte calo del 2,21%.Aumenta di poco lo, che si porta a +92 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con ilpari al 3,56%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,50%, contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,60%, e scende, con un ribasso dell'1,70%., ilè in calo (-1,32%) e si attesta su 42.655 punti in chiusura; sulla stessa linea, ilha perso l'1,27%, terminando la seduta a 45.256 punti. Leggermente negativo il(-0,51%); come pure, in lieve ribasso il(-0,34%).di Milano, troviamo(+4,72%),(+1,03%),(+0,99%) e(+0,92%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,61%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,08%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,41%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,31%.del FTSE MidCap,(+3,48%),(+3,12%),(+1,81%) e(+1,58%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,44%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,99%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,77%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,72%.