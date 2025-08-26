Piazza Affari chiude in rosso zavorrata dalle banche. Parigi fa peggio con crisi politica

(Teleborsa) - Chiusura negativa per le Borse europee
, con gli indici frenati soprattutto dai titoli bancari e assicurativi. A fare peggio di tutte è anche oggi la Borsa di Parigi
, dopo che il primo ministro Francois Bayrou ha lanciato l'allarme sull'elevato debito pubblico e ha convocato per l'8 settembre un voto di fiducia. Gli investitori monitorano anche l'ultimo attacco del presidente statunitense Donald Trump all'indipendenza della banca centrale, dopo che ha licenziato Lisa Cook, membro del Board della Federal Reserve, anche se non è chiaro se abbia il potere di farlo.
Dopo la calma delle ultime settimane, torna la tensione sul fronte commerciale
: Trump ha minacciato ulteriori dazi ai paesi che introducono tasse digitali, per limitare le aziende tecnologiche statunitensi, a meno che tali misure non vengano ritirate.
Sul fronte macroeconomico
, nel pomeriggio è emerso che a luglio gli ordini preliminari di beni durevoli negli Stati Uniti hanno segnato un calo di -2,8% m/m (contro -3,8% atteso e -9,3% precedente) ma, al netto dei trasporti, hanno registrato un incremento di +1,1% m/m (contro +0,2% atteso e +0,3% precedente).
Lieve aumento per l'Euro / Dollaro USA
, che mostra un rialzo dello 0,30%. Seduta in lieve rialzo per l'oro
, che avanza a 3.384,7 dollari l'oncia. Prevalgono le vendite sul petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 63,37 dollari per barile, in forte calo del 2,21%.
Aumenta di poco lo spread
, che si porta a +92 punti base, con un lieve rialzo di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni
pari al 3,56%. Tra le principali Borse europee
si muove sotto la parità Francoforte
, evidenziando un decremento dello 0,50%, contrazione moderata per Londra
, che soffre un calo dello 0,60%, e scende Parigi
, con un ribasso dell'1,70%.
A Piazza Affari
, il FTSE MIB
è in calo (-1,32%) e si attesta su 42.655 punti in chiusura; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
ha perso l'1,27%, terminando la seduta a 45.256 punti. Leggermente negativo il FTSE Italia Mid Cap
(-0,51%); come pure, in lieve ribasso il FTSE Italia Star
(-0,34%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo DiaSorin
(+4,72%), Saipem
(+1,03%), Prysmian
(+0,99%) e Pirelli
(+0,92%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Unicredit
, che ha chiuso a -3,61%. Sotto pressione Banca Popolare di Sondrio
, con un forte ribasso del 3,08%. Soffre Mediobanca
, che evidenzia una perdita del 2,41%. Preda dei venditori Banca MPS
, con un decremento del 2,31%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, WIIT
(+3,48%), Fincantieri
(+3,12%), Danieli
(+1,81%) e Cementir
(+1,58%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Banca Generali
, che ha archiviato la seduta a -2,44%. Si concentrano le vendite su BFF Bank
, che soffre un calo dell'1,99%. Vendite su Juventus
, che registra un ribasso dell'1,77%. Seduta negativa per Credem
, che mostra una perdita dell'1,72%.