S&P 500, trimestrali trainati da vendite all'estero con dollaro debole e crescita società info tech

Goldman Sachs

(Teleborsa) - I; il sentiment sulla salute dei consumatori si è ripreso dopo il forte calo del trimestre precedente, ma una crescita più debole del reddito reale mette a dura prova le prospettive per il secondo semestre; ie le aziende stanno adottando diverse strategie, tra cui la rinegoziazione dei contratti con i fornitori e l'aumento dei prezzi per mitigarne l'impatto; gli incentivi fiscali per gli investimenti aziendali previsti dal One Big Beautiful Bill Act probabilmente aumenteranno significativamente le spese in conto capitale nei prossimi due anni. Sono i principali spunti emersi dalle trimestrali delle società che fanno parte dell'indice S&P 500, secondo una ricerca diCon quasi tutti i risultati delle società che fanno parte dell'S&P 500 ora pubblicati, la stagione degli utili del secondo trimestre ha segnato un rialzo delle aspettative, che erano diminuite bruscamente a causa del crollo del mercato azionario a marzo e aprile. Gli utili del secondo trimestre sono sulla buona strada per crescere dell'11% su base annua (rispetto al 12% del primo trimestre e a una previsione del 4% all'inizio della stagione degli utili), il 60% delle aziende dell'indice S&P 500 ha superato le aspettative di consensus sugli utili di oltre una deviazione standard dalle stime degli analisti (rispetto a una media a lungo termine del 48%) e il(rispetto alla media storica del 46% e solo del 29% nel primo trimestre).L'indicatore preferito di Goldman Sachs per l'attività economica tra le aziende dell'indice S&P 500 - i ricavi reali escludendo il volatile settore energetico - è aumentato di un forte 4,8% su base annua, mentre la crescita del PIL ha subito un brusco rallentamento sequenziale nella prima metà dell'anno. Due fattori hanno contribuito a questa divergenza: unae unin rapida crescita nell'indice S&P 500. A cambi costanti, la crescita del fatturato reale è rallentata al 2,7% per l'indice S&P 500, mentre il fatturato è diminuito per le società a media e piccola capitalizzazione.Secondo Goldman Sachs, le discussioni relative all'incertezza sui dazi si sono notevolmente attenuate e le aziende hanno iniziato a discutere dei costi imposti dai dazi e di come li stanno mitigando. Tra le aziende che hanno discusso di strategie di mitigazione, circa, mentre poco più della metà ha dichiarato di trasferire i costi ai clienti.