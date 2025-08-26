Seduta negativa sui mercati asiatici, settore tech cauto in attesa di Nvidia

(Teleborsa) - Scambi in ribasso per la Borsa di Tokyo
, che accusa una flessione dello 0,89% sul Nikkei 225
, mentre, al contrario, avanza con forza Shenzhen
, che continua gli scambi al 2,89%.
In scia a Wall Street, le borse asiatiche scontano l'esaurirsi dell'ottimismo legato al possibile taglio dei tassi di interesse negli Stati Uniti mentre sui titoli tech prevale la cautela in attesa dei risultati trimestrali di Nvidia. Sotto pressione in Australia invece i titoli del settore delle materie prime.
In frazionale calo Hong Kong
(-0,25%); come pure, in ribasso Seul
(-0,84%).
In rosso Mumbai
(-0,81%); sulla stessa tendenza, poco sotto la parità Sydney
(-0,52%).
Andamento piatto per l'Euro contro la valuta nipponica
, che mostra una variazione percentuale pari a +0,14%. Modesto guadagno per l'Euro nei confronti della divisa cinese
, che avanza di poco a +0,23%. Appiattita la performance dell'Euro contro il Dollaro hongkonghese
, che tratta con un modesto +0,17%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
è pari 1,62%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
scambia 1,77%.