Analisi Tecnica: EUR/YEN del 26/08/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cambio Euro / Yen, che in chiusura evidenzia un timido 0%.

Lo status tecnico dell'Euro contro Yen giapponese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 171,433, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 172,083. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 171,217.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
