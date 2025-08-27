Ancora in lieve calo Milano, giornata positiva per lusso e utilities

(Teleborsa) - Modesta diminuzione per la Borsa di Milano
, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa.
Piazza Affari sconta ancora la brutta giornata del settore bancario
e lima le perdite grazie alle performance dei titoli del lusso
e delle utilities
. Spiccano in particolare i guadagni di Moncler
, Ferrari
e Terna
.
Sul fronte macroeconomico, segnali negativi dalla Germania
: è infatti attesa in peggioramento
la fiducia dei consumatori tedeschi anche nel mese di settembre 2025. L'indice GFK
, in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia un valore pari a -23,6 punti, rispetto al -21,7 di agosto (rivisto da -21,5). Gli analisti stimavano un sentiment sostanzialmente stabile a -21,5 punti.
Seduta in frazionale ribasso per l'Euro / Dollaro USA
, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,57%. Prevale la cautela sull'oro
, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,50%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,26%.
Consolida i livelli della vigilia lo spread
, attestandosi a +92 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,54%. Tra i listini europei
trascurata Francoforte
, che resta incollata sui livelli della vigilia, nulla di fatto per Londra
, che passa di mano sulla parità, e bilancio positivo per Parigi
, che vanta un progresso dello 0,43%.
A Milano, si muove sotto la parità il FTSE MIB
, che scende a 42.511 punti, con uno scarto percentuale dello 0,34%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, depressa il FTSE Italia All-Share
, che scambia sotto i livelli della vigilia a 45.119 punti.
Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap
(+0,19%); come pure, senza direzione il FTSE Italia Star
(-0,02%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Moncler
(+2,14%), Amplifon
(+1,88%), Terna
(+1,69%) e Ferrari
(+1,65%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su DiaSorin
, che ottiene -3,49%.
Sotto pressione BPER
, con un forte ribasso del 2,73%.
Soffre Intesa Sanpaolo
, che evidenzia una perdita del 2,35%.
Preda dei venditori Banca MPS
, con un decremento del 2,11%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Avio
(+2,49%), Fincantieri
(+1,73%), ERG
(+1,72%) e Ferragamo
(+1,30%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Cembre
, che continua la seduta con -2,05%.
Si concentrano le vendite su GVS
, che soffre un calo dell'1,94%.
Piccola perdita per TXT E-solutions
, che scambia con un -1,47%.
Tentenna Banco di Desio e della Brianza
, che cede l'1,45%.