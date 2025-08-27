Milano 13:32
42.571 -0,20%
Nasdaq 26-ago
23.525 0,00%
Dow Jones 26-ago
45.418 0,00%
Londra 13:32
9.267 +0,01%
Francoforte 13:32
24.149 -0,02%

Ancora in lieve calo Milano, giornata positiva per lusso e utilities

(Teleborsa) - Modesta diminuzione per la Borsa di Milano, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa.

Piazza Affari sconta ancora la brutta giornata del settore bancario e lima le perdite grazie alle performance dei titoli del lusso e delle utilities. Spiccano in particolare i guadagni di Moncler, Ferrari e Terna.

Sul fronte macroeconomico, segnali negativi dalla Germania: è infatti attesa in peggioramento la fiducia dei consumatori tedeschi anche nel mese di settembre 2025. L'indice GFK, in base al sondaggio condotto questo mese, evidenzia un valore pari a -23,6 punti, rispetto al -21,7 di agosto (rivisto da -21,5). Gli analisti stimavano un sentiment sostanzialmente stabile a -21,5 punti.

Seduta in frazionale ribasso per l'Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,57%. Prevale la cautela sull'oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,50%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,26%.

Consolida i livelli della vigilia lo spread, attestandosi a +92 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,54%.

Tra i listini europei trascurata Francoforte, che resta incollata sui livelli della vigilia, nulla di fatto per Londra, che passa di mano sulla parità, e bilancio positivo per Parigi, che vanta un progresso dello 0,43%.

A Milano, si muove sotto la parità il FTSE MIB, che scende a 42.511 punti, con uno scarto percentuale dello 0,34%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, depressa il FTSE Italia All-Share, che scambia sotto i livelli della vigilia a 45.119 punti.

Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,19%); come pure, senza direzione il FTSE Italia Star (-0,02%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Moncler (+2,14%), Amplifon (+1,88%), Terna (+1,69%) e Ferrari (+1,65%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su DiaSorin, che ottiene -3,49%.

Sotto pressione BPER, con un forte ribasso del 2,73%.

Soffre Intesa Sanpaolo, che evidenzia una perdita del 2,35%.

Preda dei venditori Banca MPS, con un decremento del 2,11%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Avio (+2,49%), Fincantieri (+1,73%), ERG (+1,72%) e Ferragamo (+1,30%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Cembre, che continua la seduta con -2,05%.

Si concentrano le vendite su GVS, che soffre un calo dell'1,94%.

Piccola perdita per TXT E-solutions, che scambia con un -1,47%.

Tentenna Banco di Desio e della Brianza, che cede l'1,45%.
