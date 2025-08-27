Fitch pone JDEP in Rating Watch Negative a seguito dell'acquisizione annunciata

(Teleborsa) - Fitch Ratings ha posto il rating
di JDE Peet's
in Rating Watch Negative
(RWN) dopo l'annuncio
dell'acquisizione da parte di Keurig Dr Pepper
.
Il RWN riflette le aspettative di Fitch di un profilo creditizio più debole per l'entità risultante dalla fusione
, con una leva finanziaria pro forma dell'EBITDA stimata alla chiusura di circa 5,5x, rispetto al 3,8x di JDEP stand-alone alla fine del 2024.
Dopo l'acquisizione, in una seconda fase l'attività verrà separata
in due entità, con JDEP che si unirà a un leader globale del caffè con un EBITDA pro forma di circa 3 miliardi di dollari. Fitch valuterà il profilo creditizio una volta definita la nuova struttura del capitale.
Fitch prevede di risolvere la questione RWN una volta completata l'acquisizione di JDEP (prevista per il primo semestre del 2026). Se l'acquisizione si concluderà come previsto, Fitch potrebbe declassare il rating
a "BBB-", in linea con il rating previsto per il nuovo gruppo combinato.