Milano 11:48
42.542 -0,27%
Nasdaq 26-ago
23.525 0,00%
Dow Jones 26-ago
45.418 0,00%
Londra 11:49
9.271 +0,05%
Francoforte 11:48
24.128 -0,10%

In leggero rialzo Tokyo, sale l'attesa per i conti di Nvidia

Commento, Finanza
In leggero rialzo Tokyo, sale l'attesa per i conti di Nvidia
(Teleborsa) - Tokyo continua la seduta con un guadagno frazionale sul Nikkei 225 dello 0,25%; sulla stessa linea, in forte aumento Shenzhen, che avanza dell'1,71%.

I mercati asiatici restano cauti in attesa dei conti di Nvidia mentre prosegue la corsa dei titoli tech in Cina spinti dalla fiducia sulle scommesse degli sviluppatori di intelligenza artificiale del Paese sul maggior utilizzo di chip di provenienza cinese rispetto a quelli esteri.

In lieve ribasso Hong Kong (-0,36%); senza direzione Seul (+0,09%).

In discesa Mumbai (-1,04%); pressoché invariato Sydney (+0,12%).

La giornata del 26 agosto si presenta piatta per l'Euro contro la valuta nipponica, che mostra un esiguo +0,09%. Giornata fiacca per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che passa di mano con un trascurabile -0,17%. Frazionale ribasso per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che scambia con una perdita dello 0,40%.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese scambia 1,63%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese è pari 1,76%.
Condividi
```