In leggero rialzo Tokyo, sale l'attesa per i conti di Nvidia

(Teleborsa) - Tokyo
continua la seduta con un guadagno frazionale sul Nikkei 225
dello 0,25%; sulla stessa linea, in forte aumento Shenzhen
, che avanza dell'1,71%.
I mercati asiatici restano cauti in attesa dei conti di Nvidia
mentre prosegue la corsa dei titoli tech
in Cina
spinti dalla fiducia sulle scommesse degli sviluppatori di intelligenza artificiale del Paese sul maggior utilizzo di chip di provenienza cinese rispetto a quelli esteri.
In lieve ribasso Hong Kong
(-0,36%); senza direzione Seul
(+0,09%).
In discesa Mumbai
(-1,04%); pressoché invariato Sydney
(+0,12%).
La giornata del 26 agosto si presenta piatta per l'Euro contro la valuta nipponica
, che mostra un esiguo +0,09%. Giornata fiacca per l'Euro nei confronti della divisa cinese
, che passa di mano con un trascurabile -0,17%. Frazionale ribasso per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese
, che scambia con una perdita dello 0,40%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
scambia 1,63%, mentre il rendimento per il titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,76%.