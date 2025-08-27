Milano 10:28
42.290 -0,86%
Nasdaq 26-ago
23.525 0,00%
Dow Jones 26-ago
45.418 0,00%
Londra 10:28
9.279 +0,15%
Francoforte 10:28
24.078 -0,31%

Limita le perdite Piazza Affari, banche sotto pressione

Commento, Finanza, Spread
Limita le perdite Piazza Affari, banche sotto pressione
(Teleborsa) - Modesta diminuzione per la Borsa di Milano, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa.

Apertura all'insegna della cautela in Europa. Sotto osservazione restano gli sviluppi politici in Francia, dove il governo resta sotto pressione a causa della Legge di Bilancio, e allo scontro in atto tra la Casa Bianca e la Federal Reserve. Cresce intanto l'attesa per i conti di Nvidia che saranno pubblicati dopo la chiusura di Wall Street.

A Piazza Affari non c'è stato il rimbalzo del settore bancario dopo le perdite di ieri. Il governo intanto sembra intenzionato a negoziare con gli istituti di credito i termini di un contributo per fornire liquidità aggiuntiva alle finanze pubbliche in vista di possibili tagli fiscali nel 2026. L'unica eccezione è rappresentata da Unicredit che sfrutta la decisione di Citigroup di riavviare la copertura del titolo con un rating buy e un target price a 74 euro.

Seduta in frazionale ribasso per l'Euro / Dollaro USA, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,33%. Sessione debole per l'oro, che scambia con un calo dello 0,52%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,31%.

Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota +91 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,56%.

Tra le principali Borse europee andamento cauto per Francoforte, che mostra una performance pari a -0,14%, poco mosso Londra, che mostra un +0,16%, e sostanzialmente invariato Parigi, che riporta un moderato +0,06%.

Prevale la cautela a Piazza Affari, con il FTSE MIB che continua la seduta con un leggero calo dello 0,59%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da lunedì scorso; sulla stessa linea, cede alle vendite il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 45.003 punti.

Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap (-0,16%); sulla stessa tendenza, pressoché invariato il FTSE Italia Star (-0,08%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, bilancio positivo per Ferrari, che vanta un progresso dello 0,77%.

Sostanzialmente tonico Moncler, che registra una plusvalenza dello 0,75%.

Guadagno moderato per Tenaris, che avanza dello 0,68%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su DiaSorin, che continua la seduta con -3,10%.

Soffre Banca MPS, che evidenzia una perdita del 2,57%.

Preda dei venditori Intesa Sanpaolo, con un decremento dell'1,88%.

Si concentrano le vendite su BPER, che soffre un calo dell'1,78%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Sanlorenzo (+2,60%), Ferragamo (+2,26%), MFE A (+0,86%) e WIIT (+0,84%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Cembre, che prosegue le contrattazioni a -2,05%.

Contrazione moderata per Banca Ifis, che soffre un calo dell'1,36%.

Sottotono Maire che mostra una limatura dell'1,13%.

Deludente SOL, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
Condividi
```