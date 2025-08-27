Limita le perdite Piazza Affari, banche sotto pressione

Nvidia

(Teleborsa) -, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa.Apertura all'insegna della cautela in Europa. Sotto osservazione restano gli sviluppi politici in, dove il governo resta sotto pressione a causa della, e allo scontro in atto tra lae la. Cresce intanto l'attesa per i conti diche saranno pubblicati dopo la chiusura di Wall Street.A Piazza Affari non c'è stato il rimbalzo deldopo le perdite di ieri. Il governo intanto sembra intenzionato a negoziare con gli istituti di credito i termini di un contributo per fornire liquidità aggiuntiva alle finanze pubbliche in vista di possibili tagli fiscali nel 2026. L'unica eccezione è rappresentata dache sfrutta la decisione didi riavviare lacon un rating buy e un target price a 74 euro.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,33%. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,52%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,31%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +91 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,56%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,14%, poco mosso, che mostra un +0,16%, e sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,06%.Prevale la cautela a Piazza Affari, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,59%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da lunedì scorso; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 45.003 punti.Senza direzione il(-0,16%); sulla stessa tendenza, pressoché invariato il(-0,08%).Tra lea grande capitalizzazione, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,77%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,75%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,68%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,10%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,57%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,88%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,78%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,60%),(+2,26%),(+0,86%) e(+0,84%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,05%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,36%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,13%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.