Limita le perdite Piazza Affari, banche sotto pressione

(Teleborsa) - Modesta diminuzione per la Borsa di Milano
, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa.
Apertura all'insegna della cautela in Europa. Sotto osservazione restano gli sviluppi politici in Francia
, dove il governo resta sotto pressione a causa della Legge di Bilancio
, e allo scontro in atto tra la Casa Bianca
e la Federal Reserve
. Cresce intanto l'attesa per i conti di Nvidia
che saranno pubblicati dopo la chiusura di Wall Street.
A Piazza Affari non c'è stato il rimbalzo del settore bancario
dopo le perdite di ieri. Il governo intanto sembra intenzionato a negoziare con gli istituti di credito i termini di un contributo per fornire liquidità aggiuntiva alle finanze pubbliche in vista di possibili tagli fiscali nel 2026. L'unica eccezione è rappresentata da Unicredit
che sfrutta la decisione di Citigroup
di riavviare la copertura del titolo
con un rating buy e un target price a 74 euro.
Seduta in frazionale ribasso per l'Euro / Dollaro USA
, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,33%. Sessione debole per l'oro
, che scambia con un calo dello 0,52%. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,31%.
Retrocede di poco lo spread
, che raggiunge quota +91 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,56%. Tra le principali Borse europee
andamento cauto per Francoforte
, che mostra una performance pari a -0,14%, poco mosso Londra
, che mostra un +0,16%, e sostanzialmente invariato Parigi
, che riporta un moderato +0,06%.
Prevale la cautela a Piazza Affari, con il FTSE MIB
che continua la seduta con un leggero calo dello 0,59%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da lunedì scorso; sulla stessa linea, cede alle vendite il FTSE Italia All-Share
, che retrocede a 45.003 punti.
Senza direzione il FTSE Italia Mid Cap
(-0,16%); sulla stessa tendenza, pressoché invariato il FTSE Italia Star
(-0,08%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, bilancio positivo per Ferrari
, che vanta un progresso dello 0,77%.
Sostanzialmente tonico Moncler
, che registra una plusvalenza dello 0,75%.
Guadagno moderato per Tenaris
, che avanza dello 0,68%.
I più forti ribassi, invece, si verificano su DiaSorin
, che continua la seduta con -3,10%.
Soffre Banca MPS
, che evidenzia una perdita del 2,57%.
Preda dei venditori Intesa Sanpaolo
, con un decremento dell'1,88%.
Si concentrano le vendite su BPER
, che soffre un calo dell'1,78%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Sanlorenzo
(+2,60%), Ferragamo
(+2,26%), MFE A
(+0,86%) e WIIT
(+0,84%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Cembre
, che prosegue le contrattazioni a -2,05%.
Contrazione moderata per Banca Ifis
, che soffre un calo dell'1,36%.
Sottotono Maire
che mostra una limatura dell'1,13%.
Deludente SOL
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.