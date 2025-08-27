Piazza Affari maglia nera in Europa. Giù le banche con ipotesi contributo in manovra

(Teleborsa) - Chiusura mista per le Borse europee, con Piazza Affati che risulta la peggiore appesantita dalle banche
, con le ipotesi di nuove contribuzioni richieste al settore in vista della prossima legge di bilancio. L'eventuale intervento riguarderebbe le tempistiche di utilizzo delle DTA, con una proroga della sospensione già prevista per il biennio 2025-26 dalla manovra dello scorso anno. L'estensione, di uno o due anni, garantirebbe allo Stato un gettito aggiuntivo stimato tra 1 e 1,5 miliardi di euro l'anno.
"Tutti dovranno fare la loro parte. Dei soggetti economici che, lo scorso anno hanno guadagnato 46 miliardi di euro, un contributo alla crescita del Paese e alle famiglie lo possono dare
", ha detto nel pomeriggio il vicepremier Matteo Salvini
a chi gli chiedeva del "pizzicotto" di Giorgetti alle banche.
Parigi si muove in controtendenza e risulta la migliore
nella seduta odierna, rimbalzando dopo i pesanti rossi degli ultimi due giorni che l'avevano portata ai minimi di tre settimane. Lo spread dell'OAT francese con il Bund è salito fino a circa 80 punti base
, alimentando i timori
di un possibile contagio - al momento molto contenuto - all'eurozona. Parallelamente, il differenziale di rendimento decennale tra Italia e Francia è sceso per la prima volta sotto i 10 punti base (minimo dal 2007).
Lieve calo dell'Euro / Dollaro USA
, che scende a quota 1,161. Sostanzialmente stabile l'oro
, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 3.388,5 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio
(Light Sweet Crude Oil) che sale a 63,66 dollari per barile.
In salita lo spread
, che arriva a quota +95 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale
pari al 3,56%. Tra i listini europei
sostanzialmente debole Francoforte
, che registra una flessione dello 0,44%, trascurata Londra
, che resta incollata sui livelli della vigilia, e resistente Parigi
, che segna un piccolo aumento dello 0,44%.
Sessione negativa per Piazza Affari
, con il FTSE MIB
che lascia sul parterre lo 0,72%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso il FTSE Italia All-Share
, che ha perso lo 0,65%, chiudendo a 44.962 punti. Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap
(+0,13%); sulla stessa tendenza, sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star
(-0,17%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, ben impostata Moncler
, che mostra un incremento del 2,33%. Tonica Amplifon
che evidenzia un bel vantaggio del 2,04%. In luce Italgas
, con un ampio progresso dell'1,57%. Terna
avanza dell'1,45%.
Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su DiaSorin
, che ha terminato le contrattazioni a -5,84%. Stellantis
scende del 2,84%. Calo deciso per Banca MPS
, che segna un -2,69%. Sotto pressione BPER
, con un forte ribasso del 2,69%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Avio
(+4,84%), ERG
(+2,84%), WIIT
(+2,21%) e Ferragamo
(+2,13%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su GVS
, che ha archiviato la seduta a -3,27%. Soffre Cembre
, che evidenzia una perdita del 2,53%. Preda dei venditori Carel Industries
, con un decremento del 2,26%. Si concentrano le vendite su Banca Ifis
, che soffre un calo del 2,12%.