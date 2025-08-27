Milano 16:35
42.343 -0,73%
Nasdaq 16:35
23.544 +0,08%
Dow Jones 16:35
45.529 +0,24%
Londra 16:35
9.239 -0,29%
Francoforte 16:35
24.010 -0,59%

Piazza Affari negativa con le banche, in recupero Parigi dopo il sell-off

(Teleborsa) - Le principali Borse europee si muovono in ordine sparso nel pomeriggio, in un contesto che vede comunque i titoli bancari ancora sotto pressione, in scia alla crisi di governo in Francia. Parigi è la migliore nella seduta odierna, rimbalzando dopo i pesanti rossi degli ultimi due giorni che l'avevano portata ai minimi di tre settimane.

Lo spread dell'OAT francese con il Bund è salito fino a circa 80 punti base, alimentando i timori di un possibile contagio - al momento molto contenuto - all'eurozona. Parallelamente, il differenziale di rendimento decennale tra Italia e Francia è sceso per la prima volta sotto i 10 punti base (minimo dal 2007).

Lieve calo dell'Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,16. Seduta in frazionale ribasso per l'oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,43%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 63,7 dollari per barile.

Balza in alto lo spread, posizionandosi a +94 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,58%.

Tra i mercati del Vecchio Continente si muove sotto la parità Francoforte, evidenziando un decremento dello 0,47%, poco mosso Londra, che mostra un -0,1%, e guadagno moderato per Parigi, che avanza dello 0,59%.

Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB che lima lo 0,67%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, depressa il FTSE Italia All-Share, che scambia sotto i livelli della vigilia a 44.977 punti. Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap (+0,01%); come pure, sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star (+0,01%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, buoni spunti su Moncler, che mostra un ampio vantaggio del 3,70%. Ben impostata Brunello Cucinelli, che mostra un incremento del 2,64%. Tonica Amplifon che evidenzia un bel vantaggio del 2,01%. In luce Ferrari, con un ampio progresso dell'1,87%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su DiaSorin, che prosegue le contrattazioni a -4,09%. Seduta negativa per BPER, che mostra una perdita del 3,06%. Sotto pressione Banca MPS, che accusa un calo del 2,90%. Scivola Intesa Sanpaolo, con un netto svantaggio del 2,77%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Avio (+5,28%), Ferragamo (+3,26%), ERG (+2,33%) e WIIT (+1,89%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Cembre, che ottiene -2,69%. In rosso GVS, che evidenzia un deciso ribasso del 2,45%. Spicca la prestazione negativa di TXT E-solutions, che scende dell'1,80%. Banco di Desio e della Brianza scende dell'1,72%.
