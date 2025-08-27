Piazza Affari negativa con le banche, in recupero Parigi dopo il sell-off

(Teleborsa) - Le principali Borse europee si muovono in ordine sparso nel pomeriggio
, in un contesto che vede comunque i titoli bancari ancora sotto pressione, in scia alla crisi di governo in Francia. Parigi è la migliore
nella seduta odierna, rimbalzando dopo i pesanti rossi degli ultimi due giorni che l'avevano portata ai minimi di tre settimane.
Lo spread dell'OAT francese con il Bund è salito fino a circa 80 punti base
, alimentando i timori
di un possibile contagio - al momento molto contenuto - all'eurozona. Parallelamente, il differenziale di rendimento decennale tra Italia e Francia è sceso per la prima volta sotto i 10 punti base (minimo dal 2007).
Lieve calo dell'Euro / Dollaro USA
, che scende a quota 1,16. Seduta in frazionale ribasso per l'oro
, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,43%. Il Petrolio
(Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 63,7 dollari per barile.
Balza in alto lo spread
, posizionandosi a +94 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale
pari al 3,58%. Tra i mercati del Vecchio Continente
si muove sotto la parità Francoforte
, evidenziando un decremento dello 0,47%, poco mosso Londra
, che mostra un -0,1%, e guadagno moderato per Parigi
, che avanza dello 0,59%.
Il listino milanese
continua la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB
che lima lo 0,67%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, depressa il FTSE Italia All-Share
, che scambia sotto i livelli della vigilia a 44.977 punti. Pressoché invariato il FTSE Italia Mid Cap
(+0,01%); come pure, sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star
(+0,01%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, buoni spunti su Moncler
, che mostra un ampio vantaggio del 3,70%. Ben impostata Brunello Cucinelli
, che mostra un incremento del 2,64%. Tonica Amplifon
che evidenzia un bel vantaggio del 2,01%. In luce Ferrari
, con un ampio progresso dell'1,87%.
Le più forti vendite, invece, si manifestano su DiaSorin
, che prosegue le contrattazioni a -4,09%. Seduta negativa per BPER
, che mostra una perdita del 3,06%. Sotto pressione Banca MPS
, che accusa un calo del 2,90%. Scivola Intesa Sanpaolo
, con un netto svantaggio del 2,77%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Avio
(+5,28%), Ferragamo
(+3,26%), ERG
(+2,33%) e WIIT
(+1,89%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Cembre
, che ottiene -2,69%. In rosso GVS
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,45%. Spicca la prestazione negativa di TXT E-solutions
, che scende dell'1,80%. Banco di Desio e della Brianza
scende dell'1,72%.