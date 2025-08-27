RBC, utile record di 5,4 miliardi di dollari nel terzo trimestre

Royal Bank of Canada

(Teleborsa) -(RBC) ha registrato undi 5,4 miliardi di dollari per il, in aumento di 928 milioni di dollari, pari al 21%, rispetto all'anno precedente. L'utile per azione (EPS) è stato di 3,75 dollari, in aumento del 21% rispetto allo stesso periodo, a testimonianza della crescita di tutti i segmenti di business. L'utile netto rettificato e l'utile per azione rettificato, pari a 5,5 miliardi di dollari e 3,84 miliardi di dollari, sono aumentati rispettivamente del 17% e del 18% rispetto all'anno precedente.L'utile record pre-accantonamenti e ante imposte di 7,8 miliardi di dollari è aumentato di 1,7 miliardi di dollari, pari al 29%, rispetto all'anno scorso, principalmente grazie all', trainato dalla solidità delle divisioni Corporate & Investment Banking e Global Markets, e all'aumento del margine di interesse netto nei settori Personal Banking e Commercial Banking, che riflette una forte crescita dei volumi medi e degli spread più elevati nel Personal Banking."I risultati record di questo trimestre dimostrano l'attenzione costante e a lungo termine di RBC verso i nostri clienti e il nostro impegno a realizzare le ambiziose ambizioni di crescita che abbiamo presentato al nostro recente Investor Day - ha commentato il- Abbiamo registrato una, a testimonianza della solidità del nostro modello di business diversificato, della solida posizione patrimoniale, degli investimenti in tecnologia e talenti e dell'approccio disciplinato alla gestione del rischio e delle spese".